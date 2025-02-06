我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

邦迪會不會公布「淫魔」艾普斯坦客戶名單？

企業財報提振史指和那指 Honeywell拖累道指收跌

洛縣啓動受災企業和工人救濟 最高補助2萬5000元

洛杉磯訊
洛縣和洛市6日起開放2025年1月洛杉磯地區野火受災企業和失業工人救濟金申請，申請截至2月24日。圖為野火受災戶。（顧太太提供）
洛縣和洛市6日起開放2025年1月洛杉磯地區野火受災企業和失業工人救濟金申請，申請截至2月24日。圖為野火受災戶。（顧太太提供）

洛杉磯縣、市6日開放2025年1月洛杉磯地區野火受災企業和失業工人救濟金申請，符合條件的受災小型企業和員工，都可獲得2000美元至2萬5000美元不等的援助。申請截至2月24日。

該項救濟金由洛杉磯縣經濟機會部（DEO）與洛杉磯市經濟和勞動力發展部（EWDD）合作推出，為受山火影響的小型企業、工人及其服務社區提供財政支持，緩解受災戶經濟困難。

洛縣縣政委員會主席巴格（Kathryn Barger）6日在救濟申請啟動儀式上表示，洛縣受災小企業和災民，目前面臨巨大困難，這些贈款是支持災民重建的關鍵一步，透過向受災小企業和失業工人提供直接財政救濟，幫助他們重建生計，鼓勵每個符合條件的災民和企業主提出申請。救濟金預期在3月中旬開始發放。

本次紓困救濟補助分兩大項：其一為小型企業救濟金，為遭受結構性損壞、庫存損失或收入損失的小企業和非營利組織，提供2000至2萬5000美元不等補助金，小企業需符合年收入不超過600萬美元且員工數少於100人的條件；其二為工人救濟基金，為因野火而失去工作或收入的工人，提供2000美元現金援助，申請人必須是在災難發生時在洛杉磯縣受僱或自營職業（包括家政工人）。

本次救濟，將優先考慮完全被摧毀的實體企業，其次是部分損壞或收入、設備或庫存損失的實體企業。因野火導致工作場所關閉而永久失業的工人，將獲優先考慮，其次是暫時失業或工作時間減少工人。

申請人可前往洛縣官網詳細救濟計劃和申請指南，這些資源有14種不同語言版本。與此同時，洛杉磯縣和洛杉磯市將在2月11日和12日舉行網路研討會，協助和指導申請人完成流程。詳情可參laregionfund.lacounty.gov

洛縣政委員會指出，補助金取決籌集的資金總額，不保證所有合格的申請人，都能獲得補助。

洛杉磯 洛縣 紓困

上一則

洛杉磯華人音樂會募款1萬6000 捐贈消防慈善機構賑災

延伸閱讀

洛杉磯華人音樂會募款1萬6000 捐贈消防慈善機構賑災

洛杉磯華人音樂會募款1萬6000 捐贈消防慈善機構賑災
ICE突襲洛杉磯 台灣男被捕 罪名涉...

ICE突襲洛杉磯 台灣男被捕 罪名涉...
行刑式槍殺分居妻及男友 洛杉磯華男判刑 58 年至終身

行刑式槍殺分居妻及男友 洛杉磯華男判刑 58 年至終身
因應新命令 洛杉磯兒童醫院暫停跨性別醫療

因應新命令 洛杉磯兒童醫院暫停跨性別醫療
洛杉磯Amazon Go分店 2月26日歇業 員工全資遣

洛杉磯Amazon Go分店 2月26日歇業 員工全資遣
華人家族籌款5萬美元 援助洛縣檢察署17受災戶

華人家族籌款5萬美元 援助洛縣檢察署17受災戶

熱門新聞

賀錦麗與丈夫任德龍使用多個塑料袋，被網友罵與此前人設不符。（取材自X）

賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻

2025-01-29 18:38
2月4日上午好市多還沒開門，人們就排起了長隊搶購雞蛋。（記者王若然／攝影）

好市多開門前數百人排隊 只為搶購這...

2025-02-04 18:03
南加夫婦年收入高達60萬美元，依然過著 「月光族 」的生活。(Pexels)

南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？

2025-02-03 14:39
美國Kalitta Air波音747的機長丁毓麟29日下午在洛杉磯國際機場（LAX）經歷華盛頓空難類似狀況。（丁毓麟提供）

DC空難前 華人機長在LAX上空遭遇類似狀況

2025-01-30 16:40
陸戰隊潘德頓營區的整備情形。（KGTV）

海量ICE空降南加 白宮線人：執行史上最大規模遣返

2025-01-30 21:40
醫生表示，目前的流感疫苗對兩類盛行病毒株都有效。(記者邵敏／攝影)

大S流感併發症盛年驟逝 南加華人恐慌做這事

2025-02-03 18:28

超人氣

更多 >
咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類

咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類
劉詩詩、竇驍主演古裝懸疑「掌心」 五大亮點一次看

劉詩詩、竇驍主演古裝懸疑「掌心」 五大亮點一次看
大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟

大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟
具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了

具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了
具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰

具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰