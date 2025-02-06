洛縣啓動受災企業和工人救濟 最高補助2萬5000元

洛縣和洛市6日起開放2025年1月洛杉磯地區野火受災企業和失業工人救濟金申請，申請截至2月24日。圖為野火受災戶。（顧太太提供）

洛杉磯 縣、市6日開放2025年1月洛杉磯地區野火受災企業和失業工人救濟金申請，符合條件的受災小型企業和員工，都可獲得2000美元至2萬5000美元不等的援助。申請截至2月24日。

該項救濟金由洛杉磯縣經濟機會部（DEO）與洛杉磯市經濟和勞動力發展部（EWDD）合作推出，為受山火影響的小型企業、工人及其服務社區提供財政支持，緩解受災戶經濟困難。

洛縣 縣政委員會主席巴格（Kathryn Barger）6日在救濟申請啟動儀式上表示，洛縣受災小企業和災民，目前面臨巨大困難，這些贈款是支持災民重建的關鍵一步，透過向受災小企業和失業工人提供直接財政救濟，幫助他們重建生計，鼓勵每個符合條件的災民和企業主提出申請。救濟金預期在3月中旬開始發放。

本次紓困 救濟補助分兩大項：其一為小型企業救濟金，為遭受結構性損壞、庫存損失或收入損失的小企業和非營利組織，提供2000至2萬5000美元不等補助金，小企業需符合年收入不超過600萬美元且員工數少於100人的條件；其二為工人救濟基金，為因野火而失去工作或收入的工人，提供2000美元現金援助，申請人必須是在災難發生時在洛杉磯縣受僱或自營職業（包括家政工人）。

本次救濟，將優先考慮完全被摧毀的實體企業，其次是部分損壞或收入、設備或庫存損失的實體企業。因野火導致工作場所關閉而永久失業的工人，將獲優先考慮，其次是暫時失業或工作時間減少工人。

申請人可前往洛縣官網詳細救濟計劃和申請指南，這些資源有14種不同語言版本。與此同時，洛杉磯縣和洛杉磯市將在2月11日和12日舉行網路研討會，協助和指導申請人完成流程。詳情可參laregionfund.lacounty.gov

洛縣政委員會指出，補助金取決籌集的資金總額，不保證所有合格的申請人，都能獲得補助。