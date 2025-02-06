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洛杉磯華人音樂會募款1萬6000 捐贈消防慈善機構賑災

記者張宏/亞凱迪亞即時報導
洛杉磯華人災後重建音樂會在亞凱迪亞的信義會十架堂舉辦，主辦方和嘉賓合影。（主辦方提供）
洛杉磯華人災後重建音樂會在亞凱迪亞的信義會十架堂舉辦，主辦方和嘉賓合影。（主辦方提供）

洛杉磯華人災後重建音樂會日前在亞凱迪亞的信義會十架堂舉辦，吸引百餘名觀眾出席。音樂會得到美國華人聯合會（UCA）及美國華人聯合會社區基金（UCACF）支持，來自中美加三地的藝術家通力合作，籌得善款1萬6000美元，分別捐贈至洛杉磯消防局（LAFD）和巴沙迪那人道救助協會（Pasadena Humane Society）及受災民眾。

音樂會由南加女高音歌唱家崔楠、音樂劇演員/編導曲美霖及魔術城堡客座魔術師/音樂家 Dr. K（張科民）聯合發起，邀請大提琴演奏家朱亦兵、大提琴家董瀟、古典吉他大師 Kenton Youngstrom、歌唱家秦弦、鋼琴博士Dr. Harold Lee，及17歲的鋼琴新星Celine Zhu等優秀藝術家，為現場觀眾帶來一場高水準藝術視聽盛宴。

當晚的特別嘉賓、年輕音樂家Isolde Fair親身經歷此次火災，她的住家和音樂工作室被大火完全摧毀。然而，她以堅韌的意志登上舞台，深情彈唱自己創作的歌曲「時光旅人」（Time Traveler） 及改編作品「California Dreaming」，用音樂傳遞重生的力量。

音樂會恰逢農曆新年，受邀觀眾踴躍參與，許多無法親臨現場的朋友也通過線上捐款方式表達關懷與支持。發起人曲美霖表示，音樂會從策劃到演出只有15天，召集到多位知名音樂家，其中包括外州來的音樂家，大家希望通過音樂會奉獻愛心，同時號召更多朋友關注受災民眾，用音樂傳遞溫暖，在災難面前凝聚更多信念與力量。

發起人崔楠表示，野火不僅讓很多人，也讓很多動物流離失所，這些沉默的群體需要社會的幫助。她在野火發生第二天就去巴沙迪那人道救助協會收養了一隻貓咪，現場看到各種動物包括馬。她希望通過慈善音樂會拋磚引玉，呼籲更多人去認養這些動物。

慈善家張祥華和美國華人聯合會/美國華人聯合會社區基金負責人李惠瓊行善不落人後，兩人表示，山火無情人有情，希望大家都能伸出援手，關注災後重建，希望音樂會能讓華人社區更關注奮戰在滅火第一線的消防員。

亞市市議員王愛琳、美中經貿文化藝術聯合會副會長郭丹等人出席。消防局代表Robert McLoud介紹此次火災對當地居民和社區造成的巨大影響，並強調緊急救援資源的重要性。人道救助協會代表Julie Nakahara分享火災中無數流離失所的動物所面臨的困境，她感謝音樂會及捐贈者們對動物救助的關注和支持。

曲美霖現場演唱。（記者張宏／攝影）
曲美霖現場演唱。（記者張宏／攝影）
（左起）發起人曲美霖、音樂家秦弦和Celine Zhu及發起人崔楠。（記者張宏／...
（左起）發起人曲美霖、音樂家秦弦和Celine Zhu及發起人崔楠。（記者張宏／攝影）
巾幗會理事長陳潔慷慨解囊。（記者張宏／攝影）
巾幗會理事長陳潔慷慨解囊。（記者張宏／攝影）
古典吉他大師 Kenton Youngstrom。（記者張宏／攝影）
古典吉他大師 Kenton Youngstrom。（記者張宏／攝影）
洛杉磯華人災後重建音樂會在亞凱迪亞的信義會十架堂舉辦。（主辦方提供）
洛杉磯華人災後重建音樂會在亞凱迪亞的信義會十架堂舉辦。（主辦方提供）
慈善家張祥華和美國華人聯合會/美國華人聯合會社區基金負責人李惠瓊行善不落人後。（...
慈善家張祥華和美國華人聯合會/美國華人聯合會社區基金負責人李惠瓊行善不落人後。（記者張宏／攝影）

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