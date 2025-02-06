大谷前翻譯水原將量刑 竊1700萬美元最高判33年

水原一平(左)因盜竊大谷翔平(右)近1700萬美元償還賭債，將被判聯邦監禁並面臨遣返風險。（abc7電視台）

大谷翔平 前翻譯水原一平涉嫌盜用這位道奇 隊球星近1700萬美美元案，6日將在洛杉磯聯邦法院宣判。根據認罪協議，水原承認在兩年多期間，20餘次冒充大谷致電銀行詐欺 挪用資金償還賭債。

檢方指出，水原從2021年11月起至2024年3月期間，在未經授權情況下，40餘次以電匯方式，將大谷帳戶資金轉至在線博彩網站。水原去年6月已認罪，承認銀行詐欺及虛假報稅罪名，兩罪分別最高可判30年及3年徒刑。檢方形容此案是「深度」且「廣泛」的欺詐行為，令大谷「蒙受重大損失」。目擊者新聞取得錄音檔，證實水原確實多次偽冒大谷與銀行對話。

聽證會前，水原致信法官霍爾科姆（John Holcomb）請求從輕量刑。他描述自己自2021年起，因財務壓力開始使用鮑耶（Mathew Bowyer）經營的在線體育博彩網站，原想藉此擺脫困境，不料卻陷入更深的賭債危機。他坦承：「賭債實在太多，我找不到任何方法償還，只能動用翔平的錢。雖然對此感到極度內疚，但當時這是我唯一想得到的解決辦法。」

水原在信中也提及工作辛勞，休賽期「身心俱疲」，除翻譯外還需擔任司機、遛狗、修理自行車等工作，「幾乎沒有真正的休息日」。他表示：「我感覺薪資嚴重不足，但因每年都是一年約，不敢表達異議以免遭解僱。」但他強調自己願意承擔後果，並期望法庭能從寬判決。

水原辯護律師佛里德曼（Michael Freedman）要求判處18個月徒刑，主張水原雖全心投入工作，但長期賭癮纏身，加上工作環境接觸高額賭博更令病情惡化。辯方指出水原在美日兩地聲譽已「不可挽回地受損」，且恐遭驅逐出境，懲罰已足。

然而，檢察官米契爾（（Jeff Mitchell）要求判處57個月徒刑，並對辯方說法提出質疑。他表示，政府找不到任何證據來證明水原有長期賭癮，或如其所稱背負巨債而被迫盜用大谷資金。檢方也質疑水原「是真心悔過，還是只為被捕感到遺憾」，並指其求情信中抱怨工作及大谷的內容，顯示缺乏真誠悔意。緩刑官則建議48個月刑期。

除監禁外，檢方也要求判處三年監督釋放，並命令水原向大谷賠償1697萬美元，向國稅局補繳115萬美元。調查發現，水原在2022年僅申報收入13.7萬美元，隱匿超過410萬美元非法所得。

此案另一被告、博彩網站經營者鮑耶已對經營非法賭博及收受水原等數百名客戶投注認罪，預計今年4月判決。去年3月案發後，水原即遭道奇隊解僱。大谷當時在記者會透過翻譯發表聲明：「我非常震驚和難過，沒想到信任的人會做出這種事。」大谷翔平目前與道奇隊簽有10年7億美元合約，創下體育史最高紀錄。