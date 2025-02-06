我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

早上9點前吃早餐 科學家稱有助降低憂鬱症風險

接管加薩走廊 川普：「開發計畫」不需投入美國軍人

行刑式槍殺分居妻及男友 洛杉磯華男判刑 58 年至終身

記者丁曙／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華男景亦新在蒙特利公園市某餐廳槍殺分居妻及她的男友 。（視控視頻）
華男景亦新在蒙特利公園市某餐廳槍殺分居妻及她的男友 。（視控視頻）

據「巴沙迪那星報」（Pasadena star news）消息，現年 42 歲的蒙特利公園市居民景亦新（Jing Yixin，音譯），2 月 5 日被洛杉磯高等法院判刑58年至終身監禁。案發現場蒙市某餐館拍攝的監控錄像顯示，兇手持槍行刑式殺人的場面震撼華人社區。

據本案檢察官向陪審團介紹，2021 年 4 月 5 日，景亦新使用手槍，在蒙特利公園市西嘉維大街（Garvey Ave.） 500 號街區的音樂燒烤酒吧餐廳，以「行刑式處決」的方式，向他的已分居的妻子（Ling Ling Wang，譯音）開了五槍，並向同桌的男性友人李齋明（Zhaiming Li，譯音）開了八槍。當時38歲的景亦新行兇後神情鎮定，等足20秒確認兩人死亡後才離開。兇犯潛逃後企圖越境，第二天4月6日被墨西哥邊境被逮捕。

洛杉磯高等法院陪審團針對景亦新殺人案，在近三個月前作出裁決，景亦新被指控的兩項「一級謀殺罪」（first-degree murder）成立。

在案審過程中，洛杉磯地區檢察官布卡特 (Melanie Buccat) 曾告訴陪審團，景亦新和他的妻子「已經不住在一起」，幾個月前他們曾與他們的兩個女兒（當時分別為 9 歲和 11 歲）討論過，女孩們是想和母親還是父親一起生活，儘管當時他們仍然住在同一個家庭。

但被告的辯護律師反駁說，此案「關乎一個心碎的男人」，稱「對家庭的愛驅使他做出了不可思議的事情」，而且「很明顯」，如果他的妻子沒有婚外情，景亦新「永遠不會傷害任何人」。

辯護律師請求陪審團判景亦新犯有較輕的故意殺人罪，並表示「這個案子漏洞太多，景先生不能被指控為殺人犯」。

當局稱，槍擊事件發生後第二天，景亦新被美墨邊境調查小組逮捕。根據監獄記錄，自那時起他一直被關在監獄裡。

蒙特利公園市 洛杉磯 邊境

上一則

不是火災 房屋保費上漲最常見原因：水管爆裂

下一則

大谷前翻譯水原將量刑 竊1700萬美元最高判33年

延伸閱讀

市長亞當斯：2027年關閉雷克島監獄不現實

市長亞當斯：2027年關閉雷克島監獄不現實
川普批高鐵最糟專案 被嗆「噪音」

川普批高鐵最糟專案 被嗆「噪音」
因應新命令 洛杉磯兒童醫院暫停跨性別醫療

因應新命令 洛杉磯兒童醫院暫停跨性別醫療
洛杉磯Amazon Go分店 2月26日歇業 員工全資遣

洛杉磯Amazon Go分店 2月26日歇業 員工全資遣
華人家族籌款5萬美元 援助洛縣檢察署17受災戶

華人家族籌款5萬美元 援助洛縣檢察署17受災戶
洛時精選╱好萊塢現「雙」地標 浮半空豪宅驚艷

洛時精選╱好萊塢現「雙」地標 浮半空豪宅驚艷

熱門新聞

賀錦麗與丈夫任德龍使用多個塑料袋，被網友罵與此前人設不符。（取材自X）

賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻

2025-01-29 18:38
2月4日上午好市多還沒開門，人們就排起了長隊搶購雞蛋。（記者王若然／攝影）

好市多開門前數百人排隊 只為搶購這...

2025-02-04 18:03
南加夫婦年收入高達60萬美元，依然過著 「月光族 」的生活。(Pexels)

南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？

2025-02-03 14:39
美國Kalitta Air波音747的機長丁毓麟29日下午在洛杉磯國際機場（LAX）經歷華盛頓空難類似狀況。（丁毓麟提供）

DC空難前 華人機長在LAX上空遭遇類似狀況

2025-01-30 16:40
陸戰隊潘德頓營區的整備情形。（KGTV）

海量ICE空降南加 白宮線人：執行史上最大規模遣返

2025-01-30 21:40
醫生表示，目前的流感疫苗對兩類盛行病毒株都有效。(記者邵敏／攝影)

大S流感併發症盛年驟逝 南加華人恐慌做這事

2025-02-03 18:28

超人氣

更多 >
咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類

咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類
劉詩詩、竇驍主演古裝懸疑「掌心」 五大亮點一次看

劉詩詩、竇驍主演古裝懸疑「掌心」 五大亮點一次看
大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟

大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟
具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了

具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了
具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰

具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰