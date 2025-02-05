因應新行政令 洛杉磯兒童醫院暫停跨性別醫療

因應川普簽署行政命令，洛杉磯兒童醫院宣布暫停19歲以下患者性別醫療，包含荷爾蒙治療和手術。（取自洛杉磯兒童醫院）

洛杉磯市兒童醫院（Children's Hospital Los Angeles，簡稱CHLA）5日宣布，因應總統川普 行政令，即日起暫停受理19歲以下新患者的跨性別 醫療(transgender care)，包括荷爾蒙療法。院方同時表示，將持續暫停對未成年人進行跨性別手術。目前已在接受相關治療的患者，不受影響。

川普日前簽署行政令，聯邦保險計畫，包括軍人家庭醫療保險 （TRICARE）與白卡（Medicaid），不得給付跨性別醫療。命令並授權司法部就此議題推動相關訴訟與立法。分析指出，儘管部分州的醫療補助計畫，目前仍涵蓋跨性別醫療，但新令可能終止此做法，並影響目前仰賴聯邦資金、提供相關醫療的醫院與大學。

CHLA指出，正在審慎評估行政令的影響範圍。「病患的身心健康、安全與福祉，仍是首要考量，院方將持續為病患及其家屬提供完善的心理健康諮商與社會支持服務，確保病患得到高品質的照護與最佳醫療成效」。

洛杉磯LGBT中心透過網路發表聲明，強烈譴責川普作為。聲明指出，川普政府對跨性別權利的無情、蓄意攻擊，是對跨性別族群尊嚴、安全和生存權的宣戰。這些政策不僅殘忍，更意圖剝奪跨性別者，特別是跨性別青少年的基本人權。該中心呼籲CHLA儘速恢復跨性別醫療。

值得注意的是，此行政命令同時禁止跨性別運動員參與女子運動賽事，顯示川普政府對跨性別相關政策採取全面性的限縮。