星巴克這天送免費大杯咖啡 如何領取一篇看

星巴克將於10日贈送免費咖啡。（星巴克官網）

2月9日是全美矚目的超級盃 （Super Bowl）比賽。考慮到民眾狂歡，或熬夜觀看比賽、中場秀後感到疲乏，星巴克 將在10日（周一）免費贈送大杯咖啡 （Tall，12盎司）給星巴克會員，而註冊成為會員是免費的。

星巴克官網5日消息，星巴克將在10日贈送星巴克會員（Starbucks Rewards）一大杯熱或加冰的普通咖啡（brewed coffee），每位會員限領一杯。星巴克稱該活動為「星巴克周一」。該公司表示，會員可以在10日任意時間領取咖啡。

如何在10日這天獲得免費咖啡？星巴克會員可以通過手機APP點單時，使用「星巴克周一」優惠券，即可獲得免費咖啡。或者在店內、得來速（drive- through）點單時，告訴星巴克員工想要使用優惠券，即可領取免費咖啡。

如果不是星巴克會員，民眾可以在9日晚11時59分（太平洋時間）前註冊成為星巴克會員，10日就可以使用優惠券。如果民眾在10日加入會員，也可以在店內告訴店員，獲取免費咖啡。註冊成為星巴克會員是免費的。

星巴克在其官網上說，「不管哪個隊伍獲勝，我們周一都是贏家。」更多活動詳情，請訪問星巴克官網https://www.starbucks.com/rewards