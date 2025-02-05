我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普2周遠超拜登4年、美中必然脫鉤

川普關稅若上路 這幾類消費品影響最大

星巴克這天送免費大杯咖啡 如何領取一篇看

記者王若然／洛杉磯市即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
星巴克將於10日贈送免費咖啡。（星巴克官網）
星巴克將於10日贈送免費咖啡。（星巴克官網）

2月9日是全美矚目的超級盃（Super Bowl）比賽。考慮到民眾狂歡，或熬夜觀看比賽、中場秀後感到疲乏，星巴克將在10日（周一）免費贈送大杯咖啡（Tall，12盎司）給星巴克會員，而註冊成為會員是免費的。

星巴克官網5日消息，星巴克將在10日贈送星巴克會員（Starbucks Rewards）一大杯熱或加冰的普通咖啡（brewed coffee），每位會員限領一杯。星巴克稱該活動為「星巴克周一」。該公司表示，會員可以在10日任意時間領取咖啡。

如何在10日這天獲得免費咖啡？星巴克會員可以通過手機APP點單時，使用「星巴克周一」優惠券，即可獲得免費咖啡。或者在店內、得來速（drive- through）點單時，告訴星巴克員工想要使用優惠券，即可領取免費咖啡。

如果不是星巴克會員，民眾可以在9日晚11時59分（太平洋時間）前註冊成為星巴克會員，10日就可以使用優惠券。如果民眾在10日加入會員，也可以在店內告訴店員，獲取免費咖啡。註冊成為星巴克會員是免費的。

星巴克在其官網上說，「不管哪個隊伍獲勝，我們周一都是贏家。」更多活動詳情，請訪問星巴克官網https://www.starbucks.com/rewards

星巴克 咖啡 超級盃

上一則

南加橙縣警找回失竊車輛 只因失主這一無心之舉

延伸閱讀

「高速星巴克」終結 不消費不能蹭洗手間

「高速星巴克」終結 不消費不能蹭洗手間
星巴克新政策 內用消費者免費續杯

星巴克新政策 內用消費者免費續杯
星巴克業績佳 銷售額卻下滑

星巴克業績佳 銷售額卻下滑
星巴克新政：店內消費免費續杯

星巴克新政：店內消費免費續杯
星巴克執行長薪酬驚人 工作四個月豪領9600萬

星巴克執行長薪酬驚人 工作四個月豪領9600萬
德國設計師愛上台北 「4理由」勝過首爾：品質遠大於價格

德國設計師愛上台北 「4理由」勝過首爾：品質遠大於價格

熱門新聞

賀錦麗與丈夫任德龍使用多個塑料袋，被網友罵與此前人設不符。（取材自X）

賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻

2025-01-29 18:38
南加夫婦年收入高達60萬美元，依然過著 「月光族 」的生活。(Pexels)

南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？

2025-02-03 14:39
美國Kalitta Air波音747的機長丁毓麟29日下午在洛杉磯國際機場（LAX）經歷華盛頓空難類似狀況。（丁毓麟提供）

DC空難前 華人機長在LAX上空遭遇類似狀況

2025-01-30 16:40
2月4日上午好市多還沒開門，人們就排起了長隊搶購雞蛋。（記者王若然／攝影）

好市多開門前數百人排隊 只為搶購這...

2025-02-04 18:03
陸戰隊潘德頓營區的整備情形。（KGTV）

海量ICE空降南加 白宮線人：執行史上最大規模遣返

2025-01-30 21:40
夏威夷華人農場主沈漢軍（右）在美國生活17年，但沒有合法身分，近日被ICE逮捕。（受訪者提供）

華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？

2025-01-28 21:47

超人氣

更多 >
一個好習慣能降低中風機率 但全美只有三分之一人做到

一個好習慣能降低中風機率 但全美只有三分之一人做到
好市多開門前數百人排隊 只為搶購這...

好市多開門前數百人排隊 只為搶購這...
關稅戰 美國郵局暫停收中國、香港包裹

關稅戰 美國郵局暫停收中國、香港包裹
政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹

政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹
帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬

帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬