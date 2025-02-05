NASA新研究：南加這社區滑向海洋 速度危及生命
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美國太空總署（NASA）最新研究發現，南加美麗的沿海社區派洛斯福德斯半島（Palos Verdes Peninsula），正以驚人速度滑向海洋。科研工作者指出，當地遭受重大影響的土地面積正在擴大，速度足以危及人類生命。
根據KTLA 5電視台報導，NASA噴氣推進實驗室機載雷達數據顯示，去年秋季的四周時間，派洛斯福德斯半島居住區域，向太平洋方向移動的速度每周高達4英寸。這個美麗的沿海社區位South Bay，是派洛斯福德斯牧場（Rancho Palos Verdes）、羅林山（Rolling Hills Estates）和聖彼渚（San Pedro）等城市的所在地。
來自NASA的圖像顯示，去年9月、10月山體滑坡移動速度，其中深紅色表示速度最快，白色箭頭代表運動方向。負責分析的滑坡科學家Alexander Handwerger表示，遭受重大影響的土地面積不斷擴大，其速度足以危及人類生命和基礎設施。
由於2023年Hilary's颶風創紀錄的降雨總量，派洛斯福德斯半島經歷加速的陸地運動，派洛斯福德斯牧場的Wayfarers Chapel教堂去年因此無限期關閉，教會領導曾宣布拆除加州這座標誌性建築的計劃，這座知名玻璃教堂曾吸引無數華人遊客前往。持續的土地移動，造成當地多條道路、房屋和基礎設施破壞，加州州長紐森(Gavin Newsom)去年就宣布該地區進入緊急狀態。
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