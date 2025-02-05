NASA新研究：南加這社區滑向海洋 速度危及生命

圖像顯示去年9、10月山體滑坡移動速度，深紅色表示速度最快，白色箭頭代表運動方向。（NASA）

美國太空總署（NASA ）最新研究發現，南加美麗的沿海社區派洛斯福德斯半島（Palos Verdes Peninsula），正以驚人速度滑向海洋。科研工作者指出，當地遭受重大影響的土地面積正在擴大，速度足以危及人類生命。

根據KTLA 5電視台報導，NASA噴氣推進實驗室機載雷達數據顯示，去年秋季的四周時間，派洛斯福德斯半島居住區域，向太平洋方向移動的速度每周高達4英寸。這個美麗的沿海社區位South Bay，是派洛斯福德斯牧場（Rancho Palos Verdes）、羅林山（Rolling Hills Estates）和聖彼渚（San Pedro）等城市的所在地。

來自NASA的圖像顯示，去年9月、10月山體滑坡移動速度，其中深紅色表示速度最快，白色箭頭代表運動方向。負責分析的滑坡科學家Alexander Handwerger表示，遭受重大影響的土地面積不斷擴大，其速度足以危及人類生命和基礎設施。