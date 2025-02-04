我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關稅戰 美國郵局暫停收送中國、香港包裹

一個好習慣能降低中風機率 但全美只有1/3人做到

F-35戰機華人工程師 改行開茶館 原因是...

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Bonnie以她獨特的手法，讓每一杯茶都散發出細膩的鹹香層次，為品茗增添更多驚喜。（記者張庭瑜/攝影）
Bonnie以她獨特的手法，讓每一杯茶都散發出細膩的鹹香層次，為品茗增添更多驚喜。（記者張庭瑜/攝影）

「人生的岔路口做出不一樣的選擇，會通向怎樣的風景？」在洛杉磯蒙特利公園市（Monterey Park）的泡芙爺爺（Beard Papa's）泡芙店裡，Bonnie正忙著為客人準備新鮮泡芙。作為一名前F-35戰機工程師、藍帶廚藝學院畢業生，現在經營著泡芙店和預約制茶館的她，用自己的經歷證明了人生可以有多種可能。從航太工業到美食藝術，從西式烘焙到東方茶道，每一次轉折都豐富了她的人生。

作為機械工程畢業生，Bonnie的職業生涯始於航太工業。她的第一個專案是參與F-35戰鬥機的開發，之後在F-18戰機的生產線上工作，經常在飛機生產線上爬上爬下。這段經歷至今讓她的膝蓋還留有些許不適。工程師的生涯並沒有限制她的想像力，她還參與了Xbox遊戲主機的開發，展現了跨領域的才能。

Bonnie的爺爺是廣東鄉村裡知名的大廚，負責當地喜慶宴席的操辦，並被尊稱為「田叔」。這種專業與善良的精神延續到了Bonnie身上。她的大姑媽同樣精通廚藝，也常常幫村裡人做飯，活到了99歲高齡。這樣的家族背景，也解釋了Bonnie從小就對烹飪的濃厚興趣。懷著對美食的熱情，Bonnie選擇了藍帶學院進修，專攻西餐烹飪。在職業生涯中，她積累了豐富的餐飲管理經驗，包括在The Spice Table和Beverly Hills 的New Port Seafood餐廳工作，體會到高端餐飲與大眾市場之間的微妙平衡。她也特別以The Spice Table的工作成就為榮，這段經歷讓她在餐飲界建立了深厚的基礎。後來，她接手蒙市的Beard Papa's分店，為當地居民帶來新鮮美味的日式泡芙。

Bonnie對茶文化的熱愛源於一次台灣之行。在嘉義的一家小茶店裡，她第一次品嚐到真正的高山烏龍茶，這次經驗徹底改變了她對茶的認識。之後，她在北京結識了一位茶商朋友，深入了解中國茶文化。特別是在福建福鼎，她認識了一位年輕的白茶製茶大師，他的專業精神和對茶的熱情深深影響了Bonnie。

現在，Bonnie在洛杉磯經營著預約制的茶館，主打優質茶體驗。她特別注重與茶農直接合作，經常親赴福建武夷山、福鼎及台灣阿里山等地採購茶葉。她認為，做工程師時學到的精準和細節控制，在泡茶時也很有用，每一種茶都有最適合的水溫和沖泡時間，就像工程中的參數控制一樣。

除了泡芙店和茶館的經營，Bonnie還嘗試製作各種甜點，如拿坡倫派等。雖然疫情一度打斷了她的茶會計畫，但也給了她重新思考方向的機會。目前，她主要通過Instagram進行推廣，雖然無法大規模宣傳，但仍然保持著對茶文化推廣的熱情。

展望未來，Bonnie計畫開設一間正式的茶社，打造一個集品茗、交流和文化傳播於一體的空間。她注意到洛杉磯缺少一個能真正靜心品茶、了解茶文化的場所。在她的設想中，這裡不僅是一個喝茶的地方，更是一個能讓人放鬆身心、深入了解茶文化的文化空間。

店內的每款茶葉，皆是由Bonnie親自精挑細選，確保每一杯茶都能展現產地特有的風...
店內的每款茶葉，皆是由Bonnie親自精挑細選，確保每一杯茶都能展現產地特有的風味與品質。（記者張庭瑜/攝影）
Bonnie以精湛的技藝製作拿破崙派，酥脆的千層餅皮夾著綿密的奶油內餡，每一口都...
Bonnie以精湛的技藝製作拿破崙派，酥脆的千層餅皮夾著綿密的奶油內餡，每一口都散發出濃郁的法式風情，成為店內人氣甜點之一。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯 航太 蒙特利公園市

上一則

「可能致命」FDA警告：沃爾瑪花椰菜危險指數超高

下一則

沒了平權法案 加州大學仍被告入學審核歧視亞裔和白人

延伸閱讀

美軍F-35訓練時墜毀 機體「炸成火球」畫面曝

美軍F-35訓練時墜毀 機體「炸成火球」畫面曝
遭吸入戰機發動機…當場削去部分頭顱 台女士官長身亡

遭吸入戰機發動機…當場削去部分頭顱 台女士官長身亡
中國軍工巨頭接連出事 「殲-20之父」遭中航工業免職

中國軍工巨頭接連出事 「殲-20之父」遭中航工業免職
機上搭載軟體更新進度延誤 日媒：9架F-35戰機將延遲交付日本

機上搭載軟體更新進度延誤 日媒：9架F-35戰機將延遲交付日本
奧地利強化空軍實力 擬砸10億歐元向義大利採購12架M-346FA戰機

奧地利強化空軍實力 擬砸10億歐元向義大利採購12架M-346FA戰機
美軍戰機日前遭友軍飛彈誤擊 外媒爆當晚另架戰機也險被擊落

美軍戰機日前遭友軍飛彈誤擊 外媒爆當晚另架戰機也險被擊落

熱門新聞

賀錦麗與丈夫任德龍使用多個塑料袋，被網友罵與此前人設不符。（取材自X）

賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻

2025-01-29 18:38
夏威夷華人農場主沈漢軍（右）在美國生活17年，但沒有合法身分，近日被ICE逮捕。（受訪者提供）

華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？

2025-01-28 21:47
美國Kalitta Air波音747的機長丁毓麟29日下午在洛杉磯國際機場（LAX）經歷華盛頓空難類似狀況。（丁毓麟提供）

DC空難前 華人機長在LAX上空遭遇類似狀況

2025-01-30 16:40
南加夫婦年收入高達60萬美元，依然過著 「月光族 」的生活。(Pexels)

南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？

2025-02-03 14:39
陸戰隊潘德頓營區的整備情形。（KGTV）

海量ICE空降南加 白宮線人：執行史上最大規模遣返

2025-01-30 21:40
「小紅卡」需求旺盛，當局提醒社區面對移民執法，哪些是可以維護的合法權利。（KTLA5）

面對移民執法 洛杉磯學區發「小紅卡」作護身符

2025-01-28 14:00

超人氣

更多 >
大S驟逝病源是黑范？未戴口罩聚餐 社群灌爆偷關留言

大S驟逝病源是黑范？未戴口罩聚餐 社群灌爆偷關留言
25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到

25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到
某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停

某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停
太無良 大S病重「痛苦模樣」遭偷拍外流

太無良 大S病重「痛苦模樣」遭偷拍外流
馬斯克：川普必將如願關閉教育部

馬斯克：川普必將如願關閉教育部