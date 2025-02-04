F-35戰機華人工程師 改行開茶館 原因是...

Bonnie以她獨特的手法，讓每一杯茶都散發出細膩的鹹香層次，為品茗增添更多驚喜。（記者張庭瑜/攝影）

「人生的岔路口做出不一樣的選擇，會通向怎樣的風景？」在洛杉磯蒙特利公園市 （Monterey Park）的泡芙爺爺（Beard Papa's）泡芙店裡，Bonnie正忙著為客人準備新鮮泡芙。作為一名前F-35戰機工程師、藍帶廚藝學院畢業生，現在經營著泡芙店和預約制茶館的她，用自己的經歷證明了人生可以有多種可能。從航太 工業到美食藝術，從西式烘焙到東方茶道，每一次轉折都豐富了她的人生。

作為機械工程畢業生，Bonnie的職業生涯始於航太工業。她的第一個專案是參與F-35戰鬥機的開發，之後在F-18戰機的生產線上工作，經常在飛機生產線上爬上爬下。這段經歷至今讓她的膝蓋還留有些許不適。工程師的生涯並沒有限制她的想像力，她還參與了Xbox遊戲主機的開發，展現了跨領域的才能。

Bonnie的爺爺是廣東鄉村裡知名的大廚，負責當地喜慶宴席的操辦，並被尊稱為「田叔」。這種專業與善良的精神延續到了Bonnie身上。她的大姑媽同樣精通廚藝，也常常幫村裡人做飯，活到了99歲高齡。這樣的家族背景，也解釋了Bonnie從小就對烹飪的濃厚興趣。懷著對美食的熱情，Bonnie選擇了藍帶學院進修，專攻西餐烹飪。在職業生涯中，她積累了豐富的餐飲管理經驗，包括在The Spice Table和Beverly Hills 的New Port Seafood餐廳工作，體會到高端餐飲與大眾市場之間的微妙平衡。她也特別以The Spice Table的工作成就為榮，這段經歷讓她在餐飲界建立了深厚的基礎。後來，她接手蒙市的Beard Papa's分店，為當地居民帶來新鮮美味的日式泡芙。

Bonnie對茶文化的熱愛源於一次台灣之行。在嘉義的一家小茶店裡，她第一次品嚐到真正的高山烏龍茶，這次經驗徹底改變了她對茶的認識。之後，她在北京結識了一位茶商朋友，深入了解中國茶文化。特別是在福建福鼎，她認識了一位年輕的白茶製茶大師，他的專業精神和對茶的熱情深深影響了Bonnie。

現在，Bonnie在洛杉磯經營著預約制的茶館，主打優質茶體驗。她特別注重與茶農直接合作，經常親赴福建武夷山、福鼎及台灣阿里山等地採購茶葉。她認為，做工程師時學到的精準和細節控制，在泡茶時也很有用，每一種茶都有最適合的水溫和沖泡時間，就像工程中的參數控制一樣。

除了泡芙店和茶館的經營，Bonnie還嘗試製作各種甜點，如拿坡倫派等。雖然疫情一度打斷了她的茶會計畫，但也給了她重新思考方向的機會。目前，她主要通過Instagram進行推廣，雖然無法大規模宣傳，但仍然保持著對茶文化推廣的熱情。