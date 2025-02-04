洛市提案災民租客一年免遭驅逐 房產界憂衍生欠租潮

洛杉磯市議會4日將審議禁止房東驅逐因1月火災而收容災民及其寵物之租客的緊急法令，擬定效期一年，惟房地產界憂慮將引發欠租潮。（abc7電視台）

洛杉磯 市議會4日將審議一項緊急法令，若通過將暫時禁止房東驅逐因火災流離失所的房客。該動議禁止房東驅逐因1月多起火災而收容災民及寵物 的房客，效期一年。這項由寶馬山區議員(Traci Park)提出的動議，主要保護目前與親友同住但可能違反租約的災民。適逢市議會日前否決更廣泛的租客 保護案，此議案引發房地產界強烈反對，擔憂衍生欠租潮。

帕克在1月7日火災發生一周後提出動議指出，許多災民及其寵物目前暫居親友租屋，但依現行租約可能不允許額外居住者或寵物。動議中強調：「為防止進一步的不安定，市府有必要了解火災對住房存量的影響，並儘速修訂法規，為流離失所者提供驅逐保護。」

大洛杉磯地區公寓協會代表David Kaishchyan強烈反對禁驅令，警告將造成「大量欠租」。洛杉磯地區商會政策主任Carlos Singer直言，在市府需要大量資金重建之際，此舉將嚇阻投資者投入開發。

反觀租戶權益團體如公平經濟策略行動和ACCE等，則力挺保護措施。公共律師團、Keep LA Housed成員Christina Boyer表示：「租客們已在努力支付房租，背負房租債務，只要錯過一次薪水就可能無家可歸，火災更令情況雪上加霜。」

值得注意的是，市議會五天前才以10票對3票，否決由市議員Hugo Soto-Martinez和Eunisses Hernandez提出的租客保護案。該案除保護房屋倒塌受災戶，還提議凍結全市租金漲幅至2026年1月底。當天逾百位房東及房客到場，針對這項爭議性政策發表意見。

洛杉磯縣已在1月21日率先通過類似法令，將保護收容火災災民及其寵物的租客免於被驅逐，直至2026年5月底，同時鼓勵增加短期租賃供給。據悉，此保護措施將適用於全縣非建制區內的租戶。