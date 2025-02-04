李興華翡翠金城60年慶典 珠寶名表魅力永恆

洛杉磯縣政委員巴格(Kathryn Barger，左)頒發賀狀給李兆佳。（記者張宏／攝影）

數百人現場見證李興華翡翠金城60年經典永流傳。李興華翡翠金城3日在聖蓋博 舉辦六十年慶典，現場聚集200多名賓朋，其中包括脫口秀著名主持人Jay Leno。大家一起見證華人 珠寶品牌在不同時代展現的魅力魔法，李興華集團主席兼總裁李兆佳(David Lee) 表示，即使社會發展進入AI時代，但人們對珠寶名表的需求不變。

（影音來源：記者張宏）

活動現場舞龍舞獅熱鬧非凡，來自李興華翡翠金城各界客戶賓朋聚集一堂，共同慶祝李興華走過的六十年歲月。喜愛葡萄酒的李兆佳為這次慶典，選取24瓶來自義大利托斯卡納Fattoria Le Pupille酒莊為慶祝30周年推出的紅酒Saffredi款待賓客，且讓大家在大瓶紅酒瓶身上簽名留念。

李兆佳表示，他的父親李興華是1970年代來自香港的珠寶雕刻師，憑藉其精湛的珠寶雕刻技藝和誠信經營的理念在美國創業至今。如今李興華翡翠金城不僅在華人區有多家分店，還於去年進軍洛杉磯 百年主流社區Larchmont，創立Larchmont珠寶店。他在1990年代進入公司，作為第二代接手也已三十多年，如今他正式宣布兒子李澤成加入家族企業，成為第三代傳承人，希望他能逐漸承擔起家族事業，用年輕人的熱情、全新視野和堅定決心，讓李興華翡翠金城在未來的歲月里繼續繁榮發展，讓品牌傳承百年。

他說，世界變化很快，人們現在熱議人工智能和iWatch等3C電子產品，但是人們依然喜歡勞力士等名表，科技進步，人們對奢侈品和名表的需求不減。雖然店鋪銷售珠寶名表是傳統的銷售模式，但是相信在李澤成接班後，能更加了解年輕一代的需求，將品牌擴展到更多的主流社區。