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應對野火災害 南加政府協會升級住房環境土地規劃工具

洛杉磯訊
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應對野火災害, 南加州政府協會升級住房、環境和土地使用工具。（南加州政府協會SCAG提供）
應對野火災害, 南加州政府協會升級住房、環境和土地使用工具。（南加州政府協會SCAG提供）

毀滅性的野火使南加州數千個家庭流離失所，造成數千億美元的損失，並加劇了本已不堪重負的住房危機。對縣市政府的規劃者來說，野火和其他災害造成的公共安全風險加劇的新緊迫感正在迫近，隨著社區的重建和新社區的形成，對更複雜的規劃工具和支援的需求也更加迫切。

本週，南加州政府協會（SCAG）發布了「住房、環境和土地使用工具」 (HELPR) 3.0 的更新版，旨在幫助當地司法管轄區和利益相關者解決住房和土地使用挑戰。 HELPR 3.0 提供特定地點的線上互動式繪圖工具，支援資料驅動的選址，幫助城市、規劃者和利害關係人簡化住房開發和可持續土地利用規劃。

HELPR 3.0 整合了 Connect SoCal 2024 區域交通規劃／可持續社區策略的最新數據，為土地利用和交通規劃提供最新見解。該工具使用 SCAG 的區域數據平台構建，提供詳細的地塊級數據，使用戶能夠探索特定地點的特徵並做出明智的決策。用戶還可以輕鬆下載表格和空間資料集，以進行進一步分析並整合到外部規劃系統中。

HELPR 3.0 還包括山火風險篩選功能，可識別出與加州消防州責任區火災危險嚴重性區域一致的較高和極高野火風險區域。這些數據代表了與地面野火蔓延相關的風險，這與導致洛杉磯野火最近廣泛蔓延到城市社區的極端風力條件不同。

有關詳情聯絡黃念慈（Nianci Huang），電郵[email protected]

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