洛杉磯野火效應 State Farm要漲保費22%

加州最大的保險公司State Farm General向加州保險廳申請批准平均上調22%的保費（Pixabay）

2月3日，加州 最大的保險 公司State Farm General向加州保險廳申請批准平均上調22%的保費 ，理由是在洛杉磯縣發生的致命性與破壞性野火後，公司財務狀況嚴峻。

State Farm General為State Farm在加州的子公司，該公司表示已收到超過8千700份索賠申請，並已向客戶支付超過10億美元的賠款。由於這場野火是公司歷史上損失最慘重的自然災害之一，預計最終賠款數額將十分驚人。

該公司向州保險廳要求立即批准臨時保費增長，以幫助確保其發行的280多萬份保單不會陷入困境。State Farm General在一份聲明中表示，「由於加州房產面臨更高風險，未來加州客戶的保險成本將上升。我們必須緊急批准臨時保費調整，以更準確地反映成本與風險，使公司能夠重建資本。我們必須確保保費與風險相匹配，這是保險業務的基本原則。」

事實上，State Farm General早在去年6月就曾申請提高房主平均保費30%，公寓業主平均保費36%，以及租客保費52%，但該申請至今仍在審核中。加州保險廳長Ricardo Lara向「洛杉磯時報」表示，State Farm General於去年6月提交的申請文件引發了對其財務狀況的嚴重質疑。此外，該公司還被指控在聲稱財務困難的同時，試圖提高母公司的利潤。

值得注意的是，今年1月，State Farm曾表示將為受洛杉磯縣野火影響的住宅保單持有人提供續保，此前該公司曾計畫不再為這些保單續保。自2023年以來，State Farm已停止接受加州所有企業與個人財產的新保險申請，隨後，其他保險公司也陸續採取類似措施。