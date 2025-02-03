我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反制川普關稅 中國宣布對美能源、皮卡等商品加徵10至15%關稅

加徵關稅在即 白宮：川普、習近平最快在本周通話

曾被ICE遞解出境10次的無證客 當3歲女童面殺害其母

編譯陳盈霖／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在洛殺害女友的嫌犯佛洛雷茲，曾被遞解出境10次。（LAPD提供）
在洛殺害女友的嫌犯佛洛雷茲，曾被遞解出境10次。（LAPD提供）

洛杉磯NBC 4電視台報導，35歲魯伊茲（Karen Ruiz）今年1月6日在洛縣帕科馬（Pacoima）當著三歲女兒面前，遭前男友佛洛雷茲（Herbert Nixon Flores）殺害，家人悲痛欲絕且感憤怒，認為因家暴被捕的兇嫌若未被釋放，這場悲劇原可避免。

魯伊茲家人透露，46歲的佛洛雷茲去年8月對魯伊茲進行嚴重毆打，於9月被捕，然僅數天後他就被釋放。魯伊茲一位親屬表示，「對方一直發簡訊、打電話和留言警告會殺了她。」

除家暴指控外，佛洛雷茲還有一長串犯罪紀錄，包括竊盜、非法持有武器、運輸管制藥物及身分偽造等。此外根據美國移民暨海關執法局（ICE）聲明，他還是位無證移民，聲明中稱洛市警局（LAPD）並未將他交給移民局驅逐。

然事實上，佛洛雷茲是薩爾瓦多（Salvadoran）公民，非法居住在美國，有犯罪紀錄，刑期長達30年。自1990年以來他已被美國驅逐出境十次。洛市警局局長摩爾（Michel Moore）保證市警局按照規定的州法辦事，並補充道「我想問問ICE，若這個人在社區裡，為何還未將他驅逐出境？」

魯伊茲家人表示，無論如何她付出代價，留下一個沒有父母的三歲孩子。

移民 家暴 ICE

上一則

關稅戰火波及？ 好市多雞蛋已出現在臉書轉售

延伸閱讀

川普政府號稱已捕8000非法移民 但因1原因有些人獲釋留美

川普政府號稱已捕8000非法移民 但因1原因有些人獲釋留美
ICE鼓勵地方警長提供監獄 拘留待遣非法移民

ICE鼓勵地方警長提供監獄 拘留待遣非法移民
川普驅逐移民 洛爆大規模抗議

川普驅逐移民 洛爆大規模抗議
費城人心惶惶 無證客不敢工作或上學

費城人心惶惶 無證客不敢工作或上學
議員提案 ICE入校搜查須立即通報家長校方

議員提案 ICE入校搜查須立即通報家長校方
「看起來像偷渡客」 公民無辜被ICE留置4小時

「看起來像偷渡客」 公民無辜被ICE留置4小時

熱門新聞

賀錦麗與丈夫任德龍使用多個塑料袋，被網友罵與此前人設不符。（取材自X）

賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻

2025-01-29 18:38
夏威夷華人農場主沈漢軍（右）在美國生活17年，但沒有合法身分，近日被ICE逮捕。（受訪者提供）

華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？

2025-01-28 21:47
美國Kalitta Air波音747的機長丁毓麟29日下午在洛杉磯國際機場（LAX）經歷華盛頓空難類似狀況。（丁毓麟提供）

DC空難前 華人機長在LAX上空遭遇類似狀況

2025-01-30 16:40
陸戰隊潘德頓營區的整備情形。（KGTV）

海量ICE空降南加 白宮線人：執行史上最大規模遣返

2025-01-30 21:40
「小紅卡」需求旺盛，當局提醒社區面對移民執法，哪些是可以維護的合法權利。（KTLA5）

面對移民執法 洛杉磯學區發「小紅卡」作護身符

2025-01-28 14:00
洛杉磯一些主要超市雞蛋雞蛋價格出現明顯差異，引起消費者質疑 。（KTLA截圖）

蛋價比一比 高檔超市Whole Foods反而便宜

2025-01-30 13:35

超人氣

更多 >
一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」

一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」
大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因
大S徐熙媛驟逝／日本發病過程曝光 導遊目睹「流感4天奪命」

大S徐熙媛驟逝／日本發病過程曝光 導遊目睹「流感4天奪命」
賽百味這5種餐點 員工：最好不要點

賽百味這5種餐點 員工：最好不要點
南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？

南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？