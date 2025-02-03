曾被ICE遞解出境10次的無證客 當3歲女童面殺害其母

在洛殺害女友的嫌犯佛洛雷茲，曾被遞解出境10次。（LAPD提供）

洛杉磯NBC 4電視台報導，35歲魯伊茲（Karen Ruiz）今年1月6日在洛縣帕科馬（Pacoima）當著三歲女兒面前，遭前男友佛洛雷茲（Herbert Nixon Flores）殺害，家人悲痛欲絕且感憤怒，認為因家暴 被捕的兇嫌若未被釋放，這場悲劇原可避免。

魯伊茲家人透露，46歲的佛洛雷茲去年8月對魯伊茲進行嚴重毆打，於9月被捕，然僅數天後他就被釋放。魯伊茲一位親屬表示，「對方一直發簡訊、打電話和留言警告會殺了她。」

除家暴指控外，佛洛雷茲還有一長串犯罪紀錄，包括竊盜、非法持有武器、運輸管制藥物及身分偽造等。此外根據美國移民 暨海關執法局（ICE ）聲明，他還是位無證移民，聲明中稱洛市警局（LAPD）並未將他交給移民局驅逐。

然事實上，佛洛雷茲是薩爾瓦多（Salvadoran）公民，非法居住在美國，有犯罪紀錄，刑期長達30年。自1990年以來他已被美國驅逐出境十次。洛市警局局長摩爾（Michel Moore）保證市警局按照規定的州法辦事，並補充道「我想問問ICE，若這個人在社區裡，為何還未將他驅逐出境？」

魯伊茲家人表示，無論如何她付出代價，留下一個沒有父母的三歲孩子。