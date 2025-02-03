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大S流感併發症盛年驟逝 不少南加華人急忙做1事

南加華人走線客欲搭飛機去紐約 在機場被捕

記者張宏/洛杉磯即時報導
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南加一名華人女性走線客日前在洛杉磯國際機場（LAX）準備搭乘飛往紐約時被捕，圖為示意圖。（記者張宏／攝影）
南加一名華人女性走線客日前在洛杉磯國際機場（LAX）準備搭乘飛往紐約時被捕，圖為示意圖。（記者張宏／攝影）

南加一名華女走線客，日前在洛杉磯國際機場（LAX）準備搭機飛往紐約時被捕。律師鄧洪表示，走線客現在不要隨意走動，即使在美國國內，也不要隨意搭乘飛機和火車等歸屬聯邦管轄的公共交通工具或自駕跨州旅行。

律師鄧洪表示，一名50多歲的陳姓女子，日前走線來洛杉磯，接線人幫她做了一個假身分。她近日想搭乘飛機去紐約和家人團聚，結果在機場出示中國護照時，上面沒有入境記錄而被攔下。陳女的先生目前在申請政治庇護，無法幫陳女申請合法身分，她可能會被遞解出境。還有華人開車途徑亞利桑納州（Arizona）被攔下檢查身分，發現是無證移民被抓。不僅亞利桑納州，德州和佛州已有當地警察在路上臨檢。

鄧洪說，現在移民政策在不斷變化，川普又想在100天內做出成績，因此其政策都是改革性的。川普目前主要針對非法移民，但是在其日前記者會上，也表示所有無證客入境時已違反聯邦法律，因此不存在有犯罪記錄才被抓一說，只要是無證移民，都可能會被捕。

以前無證移民在美國國內乘坐巴士和飛機都沒有問題，但現在情況有變化，鄧洪建議不管是無證移民還是留學生、工作簽證或是綠卡，最近都不要輕易走動， 離開美國可能會有無法入境風險。尤其現在執法隊伍，熟悉移民法的工作人員，估計只佔三分之一，其他三分之二來自如緝毒局等其他聯邦部門，沒有受過太多訓練。

鄧洪提醒， 如作為無證移民被抓，不要隨意簽署任何文件。以往移民局會告知「簽署文件後原機返回，以後還可能再來」；但現在簽署文件，可能意味自願放棄權利，以後無法入境。因此最好的辦法是保持沉默，請移民律師出面交涉。以前移民局規定，在邊境100海里（大約115英里，185公里）以內被抓，或非法入境未滿14天的非法移民，才會被快速遞解；但如果有遞交庇護申請，則有權利見移民法官，這樣案子就不會直接走驅逐程序。

非法移民 走線 洛杉磯國際機場

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