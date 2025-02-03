趙本山攜團演出將至南加 票價瘋漲上千 只因...

趙本山攜遼寧民間藝術團將於2月8日到洛杉磯演出，門票價格瘋漲，一票難求。（受訪者提供）

春節仍在進行時，中國著名表演藝術家趙本山正攜遼寧民間藝術團，展開全球巡演，為全球華人 帶來濃濃的年味與祝福。2月8日，趙本山及眾多東北小品界明星將登上巴沙迪那市立大劇院（Pasadena Civic Auditorium）的舞台。這場演出本來沒有引得太大關注，但隨著趙本山親自上台演出的消息傳出，洛杉磯 場次的票價瞬間飆升，許多華人遺憾未能提前購票。

演出消息公佈之初，票務市場反應較為平穩，不少觀眾因宣傳未明確趙本山是否親自表演，而選擇觀望。家住巴沙迪那的董小姐就是其中之一。她在預售階段曾考慮購票，當時VIP票原價為488美元，普通票價低至68美元。然而，由於不確定趙本山是否會登台，她和朋友們決定再觀察一陣。

因為2月8日要在洛杉磯演出，董小姐在2月1日晚上又看了一下票，發現剩餘的票非常多，前排的位置還有不少，價格在200多到300多美元之間。她原本有些心動，但因為覺得臨近演出時票價可能會再降，所以決定再觀望一下。然而，到了2月2日下午，她再次打開票務網站TicketMaster，發現票基本上已經被搶光。董小姐隨後又查看了多個二手票務網站，發現票價已被大幅炒高。原本最貴的VIP票甚至被炒到數千美元，而原價200多美元的票也飆升至800多美元，漲幅驚人。

這一變化的原因，是2月1日晚趙本山的紐約首場演出後，許多觀眾在社交媒體上分享了演出心得，表示趙本山不僅親自登台表演小品，現場效果更是令人驚喜，笑聲不斷。消息一出，後續場次的票務需求瞬間暴漲，許多原本觀望的華人紛紛搶票。截至發稿時間，記者查詢多個票務網站，洛杉磯場的門票幾乎都售罄，在二手票務平台Stubhub上，原價388票現在賣1014元，且只剩一張。

一票難求的盛況也讓許多已觀演的華人感嘆物超所值。觀看了紐約場演出的李小姐表示，趙本山的表演非常精彩，舞台上一站就是半個多小時，根本感受不到他已經67歲，且整場演出笑點密集，身邊朋友看了都覺得意猶未盡。