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「世界陽光女人」蛇年春節聯歡會 記錄成長、攜手未來

記者邵敏／洛杉磯即時報導
聯歡會在濃濃節日氛圍中呈現諸多表演，都十分精彩。（主辦方提供）
聯歡會在濃濃節日氛圍中呈現諸多表演，都十分精彩。（主辦方提供）

「世界陽光女人」聯合總會日前在洛杉磯舉辦蛇年春節聯歡會，邀請僑領、學者、企業精英、藝術導師等，陽光女人和家屬齊聚一堂，共同慶祝春節。

「世界陽光女人」聯合總會副會長邢紅霞發表新年致詞，全體理事會成員與嘉賓齊聚，共同團拜迎接新春到來。聯歡會在濃濃節日氛圍中，呈現諸多精彩表演，包括舞蹈、旗袍秀、歌聲、詩朗誦等。

「世界陽光女人」聯合總會會長魯俐池，頒發7名優秀理事獎、3名優秀義工獎、3名團隊長獎、11名陽光女人活動支持獎、4位陽光媽媽獎，同時獎勵參加世界民族電影節開幕式、閉幕式及出訪墨西哥交流演出活動的所有人員，授予「文化交流使者」榮譽稱號，感謝她們的貢獻與付出。

魯俐池報告2025年的工作計劃和展望，她強調陽光女人理念。陽光女人是一幅畫、一首詩、是長卷，這里書寫姐妹們的學習與成長，記錄快樂與美好，向未來共攜手，將愛與美好傳遞下去，大合唱《陽光女人之歌》為當天的活動畫上圓滿句號。

當日聯歡會由胡文迪與Jane Chen聯袂主持，活動高朋滿座，包括美國浙江總會主席林德憲、風雷集團總裁王明明、美中經貿聯合會會長孫偉、奉商總會主席朱俊英、台山體育協會會長李藝菲、深圳聯合會會長葉東、模特藝術訓練導師孫雨婷、 好萊塢電影學院院長彭南林等。

聯歡會表彰多名陽光女人，感謝她們的貢獻與付出。（主辦方提供）
聯歡會表彰多名陽光女人，感謝她們的貢獻與付出。（主辦方提供）

春節 墨西哥 洛杉磯

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