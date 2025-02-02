世界佛教總部、聖蹟寺 為新年祈福

參加乙巳新春祈福法會的佛教信眾大年初一祈福，祈求新年風調雨順，平安健康。（記者楊青/攝影）

世界佛教總部、聖蹟寺、聖格講堂1月29日大年初一假巴沙迪那佛教聖蹟寺聯合舉辦「乙巳新春祈福法會」，為新的一年祈求國泰民安，災難消弭。世界佛教總部同時發起發起慈善捐贈呼籲，整合大眾力量，為支援洛杉磯 火災災區重建添磚加瓦。

大年初一的法會由華藏寺住持金釦一段聖德釋若慧孺尊主持，全美各地善信同聚一堂，除舊迎新，祈禱來年大吉。法會當天，聖德若慧孺尊帶領信眾恭誦經典、供奉蓮花燈、鮮花及祈福福袋等，舉行多項佛教儀式，期望通過法會儀式，傳達慈悲與利他，尤其在洛杉磯等州及地區山火、暴風雪肆虐之際，藉著法會的莊嚴氛圍與佛法加持，為信眾帶來身心的淨化與復始更新的力量，心靈重歸平靜。

當天參加法會的阿罕布拉 居民劉女士表示，2025是她的本命年，正好大兒子也將在近年秋季升大學，所以大年初一前來祈福，希望家人平安，事事如願。巴沙迪那的肖女士表示，三個星期前的伊頓大火就在她家十分鐘的地方，慶幸自己家沒有遭殃，但深深感受到災民的傷痛，更悟出了「有」與「無」之間，有時就是瞬間的事情，必須好好生活，珍惜每一天。

聖蹟寺表示，該寺的新春祈福活動從農曆年初一持續至初五（2月2日），歡迎大眾到寺廟禮佛，上供，為自己及家人祈福。元宵節（2月12日）上午帶領信眾恭誦《妙法蓮華經觀世音菩薩普門品》，祈請大悲之王南無觀世音菩薩為眾生消災免難儀式，大眾可領取到大年初一上供的福袋，增福又增慧。