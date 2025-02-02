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世界佛教總部、聖蹟寺 為新年祈福

記者楊青/巴沙迪那即時報導
參加乙巳新春祈福法會的佛教信眾大年初一祈福，祈求新年風調雨順，平安健康。（記者楊青/攝影）
參加乙巳新春祈福法會的佛教信眾大年初一祈福，祈求新年風調雨順，平安健康。（記者楊青/攝影）

世界佛教總部、聖蹟寺、聖格講堂1月29日大年初一假巴沙迪那佛教聖蹟寺聯合舉辦「乙巳新春祈福法會」，為新的一年祈求國泰民安，災難消弭。世界佛教總部同時發起發起慈善捐贈呼籲，整合大眾力量，為支援洛杉磯火災災區重建添磚加瓦。

大年初一的法會由華藏寺住持金釦一段聖德釋若慧孺尊主持，全美各地善信同聚一堂，除舊迎新，祈禱來年大吉。法會當天，聖德若慧孺尊帶領信眾恭誦經典、供奉蓮花燈、鮮花及祈福福袋等，舉行多項佛教儀式，期望通過法會儀式，傳達慈悲與利他，尤其在洛杉磯等州及地區山火、暴風雪肆虐之際，藉著法會的莊嚴氛圍與佛法加持，為信眾帶來身心的淨化與復始更新的力量，心靈重歸平靜。

當天參加法會的阿罕布拉居民劉女士表示，2025是她的本命年，正好大兒子也將在近年秋季升大學，所以大年初一前來祈福，希望家人平安，事事如願。巴沙迪那的肖女士表示，三個星期前的伊頓大火就在她家十分鐘的地方，慶幸自己家沒有遭殃，但深深感受到災民的傷痛，更悟出了「有」與「無」之間，有時就是瞬間的事情，必須好好生活，珍惜每一天。

聖蹟寺表示，該寺的新春祈福活動從農曆年初一持續至初五（2月2日），歡迎大眾到寺廟禮佛，上供，為自己及家人祈福。元宵節（2月12日）上午帶領信眾恭誦《妙法蓮華經觀世音菩薩普門品》，祈請大悲之王南無觀世音菩薩為眾生消災免難儀式，大眾可領取到大年初一上供的福袋，增福又增慧。

世界佛教總部除舉辦法會為飽受氣候、火災肆虐的眾生祈福外，亦發起慈善捐贈呼籲，在官方網站上提供了加州洛杉磯山野火災害急需各界解囊捐助的救護機構資訊，聚集善心力量支援火災災區重建。與此同時，聖蹟寺也主動組織志工團隊，開展物資捐贈計劃，友善社區關懷，支援當地的食物銀行、遊民庇護所及動物收容所，力所能及幫助弱勢群體。

參加乙巳新春祈福法會的佛教信眾大年初一祈福，祈求新年風調雨順，平安健康。（記者楊...
參加乙巳新春祈福法會的佛教信眾大年初一祈福，祈求新年風調雨順，平安健康。（記者楊青/攝影）
世界佛教總部、聖蹟寺、聖格講堂農曆新春大年初一假巴沙迪那佛教聖蹟寺聯合舉辦「乙巳...
世界佛教總部、聖蹟寺、聖格講堂農曆新春大年初一假巴沙迪那佛教聖蹟寺聯合舉辦「乙巳新春祈福法會」，為新的一年祈求國泰民安，災難消弭。（記者楊青/攝影）
世界佛教總部、聖蹟寺、聖格講堂農曆新春大年初一假巴沙迪那佛教聖蹟寺聯合舉辦「乙巳...
世界佛教總部、聖蹟寺、聖格講堂農曆新春大年初一假巴沙迪那佛教聖蹟寺聯合舉辦「乙巳新春祈福法會」，為新的一年祈求國泰民安，災難消弭。（記者楊青/攝影）

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