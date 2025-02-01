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聖蓋博燈會／雅潔環保宣導垃圾分類社區清潔

記者王若然／聖蓋博市即時報導
雅潔環保回收公司（Athens Services）政務主任鄭涵嬪（Becky Cheng）（左）接受世界日報社長于趾琴頒發的賀狀。（記者王若然／攝影）
雅潔環保回收公司（Athens Services）政務主任鄭涵嬪（Becky Cheng）（左）接受世界日報社長于趾琴頒發的賀狀。（記者王若然／攝影）

雅潔環保回收公司（Athens Services）是聖蓋博元宵燈會的黃金贊助之一。該公司政務主任鄭涵嬪（Becky Cheng）表示，公司尊重每個族裔的文化，藉此機會與民眾一同慶祝節日。

雅潔環保回收公司是一家私營公司，創辦超過60年，為包含聖蓋博市在內的聖蓋博谷居民提供服務已經幾十年之久，鄭涵嬪說，公司積極努力為這裡的社區民眾帶來更好的服務。在聖蓋博谷地區，雅潔環保公司尊重族裔的多樣性，通過贊助本次燈會，為社區傳達雅潔環保公司將持續為民眾帶來更好服務的理念。她說，「我們想一起慶祝所有不同的文化和節日。」

雅潔環保回收公司的攤位編號S32，鄭涵嬪表示，攤位將分發紅包給民眾，並且提供垃圾分類等諮詢。未來幾年，垃圾分類政策將被深入貫徹，希望民眾能夠提前接觸相關資訊。在聖蓋博谷地區，民眾有兩種垃圾箱，分別是黑色和綠色，黑色為不可降解回收的垃圾，綠色為有機可分解垃圾。這些垃圾被運往垃圾場後，雅潔環保回收公司利用AI將垃圾分開處理。

雅潔環保回收公司在2月1日的開幕式上收到了國會議員趙美心、加州眾議員方樹強、世界日報等的賀狀，感謝慷慨贊助，幫助活動得以順利舉行。

聖蓋博 加州 眾議員

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