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受洛杉磯野火影響 房主財產稅延期與減免指南

洛杉磯訊
受野火影響，洛杉磯房主可申請財產稅延期與減免。（洛縣估值官辦公室）
受野火影響，洛杉磯房主可申請財產稅延期與減免。（洛縣估值官辦公室）

隨著第二期財產稅繳納期限臨近，許多受近期野火影響的房主對於災害救濟計畫如何影響其財產稅產生疑問。洛杉磯縣估值官辦公室發公告，解釋申請災害救濟（Misfortune & Calamity，簡稱 M&C）計畫與財產稅支付之間的關聯。

災害救濟計畫與財產稅減免

M&C計畫為遭受自然災害（如近期野火）的房主提供財務援助。該計劃允許受影響的房主申請臨時財產價值減少，從而降低其財產稅負擔，幫助他們在重建期間減少經濟壓力。

重要日期提醒：

2025年2月1日：第二期財產稅帳單到期。2025年4月10日：若未在此日期前支付，將產生罰款。

特別通知： 州長已簽署行政命令，暫停對逾期財產稅支付的罰款、費用和利息，詳情請參閱相關行政命令。

常見問題解答

1. 如果我已向評估辦公室提交M&C申請，是否仍需支付未繳納的財產稅？

答：在某些情況下，不需要支付。若直接向財政稅務局（TTC）繳納財產稅，提交M&C申請後，將自動獲得財產稅延期支付資格。若財產稅是通過貸款機構管理的保留帳戶（impound account）支付，請聯繫您的貸款機構以瞭解可行選項。

2. 如已支付第一期或兩期財產稅，還需要提交 M&C 申請嗎？

答：是的，提交 M&C申請後，仍可獲得財產稅減免。如果已支付財產稅，仍可能有資格獲得退稅，退稅金額將是已支付的稅款與經調整後的財產稅額之間的差額。

3. 如果我已支付財產稅，退稅或調整的流程是什麼？

答：提交 M&C申請後，將進行以下流程：1. 審計監管辦公室（A-C）根據調整後的財產價值重新計算財產稅額。2. 財政稅務局（TTC）將根據調整後的稅額發送新帳單（如適用）。3. 審計監管辦公室（A-C）會向房主退還多繳的款項。

如需更詳細資訊，請訪問官方網站assessor.lacounty.gov或聯繫當地財政稅務局。

退稅 貸款 洛杉磯

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