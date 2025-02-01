我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔17歲花滑新星遇華府空難 最後貼文曝光

川普下令空襲ISIS大本營「我們會找到你然後消滅你」

比佛利「鐘錶紳士」寄售名錶 詐騙560萬判刑6年

洛杉磯訊
「鐘錶紳士」Anthony Farrer在自己的ins社群媒體上展示的高端手表。（截取自ins）
「鐘錶紳士」Anthony Farrer在自己的ins社群媒體上展示的高端手表。（截取自ins）

據美國司法部（U.S. Department of Justice）稱，經營比佛利山莊（Beverly Hills）豪華手錶寄售業務，綽號「鐘錶紳士」（The Timepiece Gentleman）的洛杉磯男子Anthony Farrer 31日認罪，承認詐騙數十名客戶，涉案金額至少達 560 萬美元，被判聯邦監禁近 6 年。

現年 36 歲的Anthony Farrer，曾居住於洛杉磯市中心，他對一項電信詐欺罪（wire fraud）及一項郵件詐欺罪（mail fraud）認罪。自 2023 年 11 月以來，他一直被聯邦當局拘留。

根據認罪協議，Anthony Farrer於 2022 年 11 月至 2023 年 11 月期間，利用其經營的「鐘錶紳士」公司，撮合高端手錶的買賣交易。在寄售交易中，客戶會將手錶寄送給他，他負責展示該手錶，並同意在比佛利山莊的店面和通過社群媒體營銷。涉案手錶品牌包括勞力士（Rolex）、理查德·米勒（Richard Mille）和百達翡麗（Patek Philippe）等。

手錶售出後，Anthony Farrer應將扣除約 5% 寄售費後的銷售款返還給客戶；若手錶未在指定時間或價格內售出，則應將手錶歸還。然而，他並未履行承諾，而是將客戶的手錶售出後私吞款項，甚至未經同意便將客戶手錶抵押給貸款機構換取資金。

當客戶詢問寄售手錶的狀況時，這位「鐘錶紳士」謊稱手錶尚未售出，實際上手錶早已脫手，所得款項被他用於個人開支。

此外，他也自稱可代購手錶，要求客戶將資金透過銀行轉帳或支付平台（如 Zelle）匯給他，聲稱會代為尋找並購買指定款式。然而，他並未實際購買，而是挪用這些款項，揮霍於豪車、高級公寓及其他奢侈品。當客戶追問購買進度時，他常以另一支手錶暫時交付，以安撫或欺騙客戶，而這些手錶實際上來自其他受害者的寄售商品，類似龐氏騙局（Ponzi scheme）。

整起詐欺案共涉及 40多位受害者，損失金額至少 569萬1005美元。除了監禁刑罰外，Anthony Farrer還需支付賠償金。

詐欺 比佛利山 洛杉磯

上一則

受洛縣野火強風影響 可申請聯邦災難失業援助

下一則

伊頓大火全面控制 洛縣推動恢復重建

延伸閱讀

中國補貼政策促銷費 手機、平板、智慧手表春節熱銷

中國補貼政策促銷費 手機、平板、智慧手表春節熱銷
操控無人機撞壞滅火飛機 洛男認罪賠償

操控無人機撞壞滅火飛機 洛男認罪賠償
魯莽操作無人機撞壞滅火飛機 洛杉磯男認罪賠償

魯莽操作無人機撞壞滅火飛機 洛杉磯男認罪賠償
2025蛇年腕表 活靈活現

2025蛇年腕表 活靈活現
這個可兼作夜燈的可愛充電站 亞馬遜現在半價

這個可兼作夜燈的可愛充電站 亞馬遜現在半價
雪山上只穿短袖…8歲女童中緬邊境走失6天 父懸賞百萬

雪山上只穿短袖…8歲女童中緬邊境走失6天 父懸賞百萬

熱門新聞

賀錦麗與丈夫任德龍使用多個塑料袋，被網友罵與此前人設不符。（取材自X）

賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻

2025-01-29 18:38
夏威夷華人農場主沈漢軍（右）在美國生活17年，但沒有合法身分，近日被ICE逮捕。（受訪者提供）

華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？

2025-01-28 21:47
美國Kalitta Air波音747的機長丁毓麟29日下午在洛杉磯國際機場（LAX）經歷華盛頓空難類似狀況。（丁毓麟提供）

DC空難前 華人機長在LAX上空遭遇類似狀況

2025-01-30 16:40
陸戰隊潘德頓營區的整備情形。（KGTV）

海量ICE空降南加 白宮線人：執行史上最大規模遣返

2025-01-30 21:40
「小紅卡」需求旺盛，當局提醒社區面對移民執法，哪些是可以維護的合法權利。（KTLA5）

面對移民執法 洛杉磯學區發「小紅卡」作護身符

2025-01-28 14:00
洛杉磯一些主要超市雞蛋雞蛋價格出現明顯差異，引起消費者質疑 。（KTLA截圖）

蛋價比一比 高檔超市Whole Foods反而便宜

2025-01-30 13:35

超人氣

更多 >
業界第1 好市多3月起時薪調高至32元

業界第1 好市多3月起時薪調高至32元
注意四要項 自家室內也能種植蔬果「好養又能吃」

注意四要項 自家室內也能種植蔬果「好養又能吃」
醫療專機墜毀費城街區 搭載兒童病患等6人 川普：感到悲痛

醫療專機墜毀費城街區 搭載兒童病患等6人 川普：感到悲痛
遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講
CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始

CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始