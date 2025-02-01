比佛利「鐘錶紳士」寄售名錶 詐騙560萬判刑6年

「鐘錶紳士」Anthony Farrer在自己的ins社群媒體上展示的高端手表。（截取自ins）

據美國司法部（U.S. Department of Justice）稱，經營比佛利山 莊（Beverly Hills）豪華手錶寄售業務，綽號「鐘錶紳士」（The Timepiece Gentleman）的洛杉磯 男子Anthony Farrer 31日認罪，承認詐騙數十名客戶，涉案金額至少達 560 萬美元，被判聯邦監禁近 6 年。

現年 36 歲的Anthony Farrer，曾居住於洛杉磯市中心，他對一項電信詐欺 罪（wire fraud）及一項郵件詐欺罪（mail fraud）認罪。自 2023 年 11 月以來，他一直被聯邦當局拘留。

根據認罪協議，Anthony Farrer於 2022 年 11 月至 2023 年 11 月期間，利用其經營的「鐘錶紳士」公司，撮合高端手錶的買賣交易。在寄售交易中，客戶會將手錶寄送給他，他負責展示該手錶，並同意在比佛利山莊的店面和通過社群媒體營銷。涉案手錶品牌包括勞力士（Rolex）、理查德·米勒（Richard Mille）和百達翡麗（Patek Philippe）等。

手錶售出後，Anthony Farrer應將扣除約 5% 寄售費後的銷售款返還給客戶；若手錶未在指定時間或價格內售出，則應將手錶歸還。然而，他並未履行承諾，而是將客戶的手錶售出後私吞款項，甚至未經同意便將客戶手錶抵押給貸款機構換取資金。

當客戶詢問寄售手錶的狀況時，這位「鐘錶紳士」謊稱手錶尚未售出，實際上手錶早已脫手，所得款項被他用於個人開支。

此外，他也自稱可代購手錶，要求客戶將資金透過銀行轉帳或支付平台（如 Zelle）匯給他，聲稱會代為尋找並購買指定款式。然而，他並未實際購買，而是挪用這些款項，揮霍於豪車、高級公寓及其他奢侈品。當客戶追問購買進度時，他常以另一支手錶暫時交付，以安撫或欺騙客戶，而這些手錶實際上來自其他受害者的寄售商品，類似龐氏騙局（Ponzi scheme）。

整起詐欺案共涉及 40多位受害者，損失金額至少 569萬1005美元。除了監禁刑罰外，Anthony Farrer還需支付賠償金。