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王文祥捐150萬 助洛市受災警消人員重建家園

洛杉磯訊
洛杉磯台裔企業家王文祥、范文華夫婦捐款，幫助受災的消防員和警察重建家園。（本報檔案照）
洛杉磯台裔企業家王文祥、范文華夫婦捐款，幫助受災的消防員和警察重建家園。（本報檔案照）

洛杉磯地區近期遭野火肆虐，位於當地的塑料管材製造商JM EAGLE公司董事長兼執行長王文祥28日宣布，將向三大基金會共捐贈150萬元，分別為洛杉磯消防局基金會、加州消防基金會及洛杉磯警察基金會各50萬元，用於支援第一線救災人員添購裝備器材，提升救災效率與安全，同時協助在野火中失去住所的消防警察重建家園。

王文祥表示，洛杉磯是該公司的家園，消防與警務人員英勇無懼、全力救災的精神深深感動了他們。面對這場災害帶來的挑戰，公司希望能盡一己之力，支持救援人員，並攜手社區共同重建天使之城。這筆善款將專款專用，幫助前線消防與救援人員獲得所需裝備與器材，提升救災安全與效率。此外，捐款亦將用於協助因野火失去家園的消防員與警察進行重建。

加州消防基金會主席萊斯（Brian K. Rice）表示，基金會的需求不斷增加，「我們敬業的消防員在保護社區同時，部分同仁的住家也在這次洛杉磯火災中遭到摧毀，這種有力且直接的支持，對他們重建的第一步帶來深遠影響。」

洛市警察局長麥唐納（Jim McDonnell）代表洛杉磯警察局向王文祥夫婦表達誠摯謝意，指出50萬元的捐款不僅體現他們對社區安全和福祉的關懷，更是對辛勤保護城市的警察同仁的精神鼓舞。洛杉磯消防基金會主席林麗芝（Liz Lin，音譯）則表示，這筆捐款能讓基金會及時回應前線成員的迫切需求。

JM EAGLE在美國擁有17家工廠及2個發貨中心，是全球知名的塑料管材製造商。野火肆虐期間，公司發揮人道精神，將洛杉磯總部改建為員工及眷屬避難中心，並為受災民眾提供基本生活用品。據了解，該公司在加州共有388名員工，其中多人因這場前所未有的災難被迫撤離家園，深受影響。

JM EAGLE發表聲明表示，公司與全體洛杉磯市民同在，將為所有受災戶祈福，承諾與社區並肩同行，齊心協力重建這座大家共同的家園。聲明指出，公司秉持創新、延展和堅持的宗旨，在豐富人們生活的同時，也致力與地球和諧共處。基礎建設和清淨水源在現今既是必需品，又是奢侈品，JM EAGLE將持續以高效設備及淨水的普及化、優良化為信念，精益求精，以回饋社會為榮。

JM Eagle 捐贈 150 萬元，支持洛杉磯野火救援與受災消防、警察人員的重...
JM Eagle 捐贈 150 萬元，支持洛杉磯野火救援與受災消防、警察人員的重建工作。（JM EAGLE提供）

洛杉磯 加州

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