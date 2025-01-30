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Ross清倉49美分特賣 華人早起血拚

記者金維多／洛杉磯即時報導
小紅書博主Jason分享的視頻顯示，27日一早許多人一口氣掃光滿滿一車的折扣商品。（小紅書截圖）
小紅書博主Jason分享的視頻顯示，27日一早許多人一口氣掃光滿滿一車的折扣商品。（小紅書截圖）

Ross Dress for Less的年度清倉折扣於本周一展開，部分商品價格低至49美分，吸引大批顧客湧入門市搶購。該商店每年1月通常都會以超低價清理年終庫存，這場折扣盛宴成為購物達人們必搶的機會，社群媒體上已經湧現大量戰利品分享，從服飾、美妝到家居用品，超值優惠無所不包。

根據小紅書博主Jason分享的視頻顯示，南加工業市（City of Industry）的一家Ross商店27日早上9點半就已大排長龍，開門後店內擠滿顧客，購物車幾乎動彈不得，許多人一口氣掃光滿滿一車的折扣商品。雖然並非所有商品都會降至49美分，但許多知名品牌的商品價格都可能跌破5美元，如原價29.99美元的Bobbi Brown眉筆只需要1.49美元。還有顧客在網路平台分享自己雖然到店時間較晚，但仍以4.99美元的價格撿漏了原價69美元的Kate spade項鍊，令人羨慕不已。

本報記者周二傍晚走訪同一家Ross門市，雖然人潮不及昨天搶購景象，不過前來購物的顧客並不少，結帳區依然排了長長的隊伍。工作人員表示，目前店內已經很難看到49美分的折扣商品，南加的所有門店的清倉活動都僅限27日一天，大部分超低價商品都在當天一早被搶購一空。Ross的折扣商品涵蓋服飾、鞋子、包包、美妝、家居用品等多個區域，一些知名品牌也參與其中，顧客只要耐心尋找仍能找到一些意象不到的驚喜價。

記者尋覓一圈，雖然未見49美分的商品，但在清倉區域發現一件貼有粉色標籤4.99美元的短褲。除了折扣區，Ross已開始上架情人節限定商品，為即將到來的節日營造購物氛圍。由於許多折扣商品數量有限，顧客有時候無法買到合適的尺碼，因此想要薅羊毛也有運氣的成分。

雖然折扣日已過，但28日傍晚工業市的Ross門店結帳區依然排了長長的隊伍。（記者...
雖然折扣日已過，但28日傍晚工業市的Ross門店結帳區依然排了長長的隊伍。（記者金維多／攝影）
28日清倉折扣區依然尋到了一條4.99美元的短褲。（記者金維多／攝影）
28日清倉折扣區依然尋到了一條4.99美元的短褲。（記者金維多／攝影）
南加工業市的Ross門店。（記者金維多／攝影）
南加工業市的Ross門店。（記者金維多／攝影）
Ross上架情人節限定商品，為即將到來的節日營造購物氛圍。（記者金維多／攝影）
Ross上架情人節限定商品，為即將到來的節日營造購物氛圍。（記者金維多／攝影）
有顧客以4.99美元的價格撿漏了原價69美元的Kate spade項鏈。（社群平...
有顧客以4.99美元的價格撿漏了原價69美元的Kate spade項鏈。（社群平台截圖）

南加 社群媒體 小紅書

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