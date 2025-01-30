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南加華人飛行教練分析：85%空難人為失誤

記者楊青/洛杉磯即時報導
奇諾Joy Sky飛行學校校長暨資深飛行教練趙丹峰（左）。（趙丹峰提供）
奇諾Joy Sky飛行學校校長暨資深飛行教練趙丹峰（左）。（趙丹峰提供）

華府30日發生全美2001年以來最大美國本土空難事件，AA5324航班64人和黑鷹直升軍機3人都可能遇難。洛杉磯飛行教練認為，此次空難機場塔台和軍機的溝通極可能出了嚴重問題，民航班機成了最大受害者；如果軍用機上的ADSB-Out系統如果沒有打開，也會導致空管和其他飛機看不到，85%空難都是人為失誤導致。

洛杉磯縣警察局後備役警官莊佩源1993年獲得噴射機商業執照並曾擔任飛行教練，他表示，此次空難發生在準備降落的民航客機與訓練軍機之間，中間有機場塔台溝通的調度。傳統上，民航飛機駕駛員都經過非常嚴格的訓練，經驗豐富，加上民航機使用大型儀表盤飛行，在機場降落時完全按照規定程序和規定路線，必須接到塔台批准降落的指令才能降落，失誤機率非常低。軍機則有特別的信號系統，民航機飛行時也處於機場塔台統一管制範圍，雙方應該會有溝通。但從目前知道的情況看，塔台在空難發生前30秒才問軍機「有沒有看到民航機」，對於兩架都在快速迎面駕駛的飛機來說實在太短，等互相看見為時已晚。

曾參與警方的野外飛行訓練，莊佩源表示，軍用直升機常常擔任最緊急的任務，需要使用民用機場降落，所以平常的訓練是要求可以在美國任何一點順利降落，去民航機場訓練時一定要遵守程序。

他表示，飛行最怕入錯跑道，大機場跑道交錯，一旦誤入非常危險；而軍機訓練時很多時候不是一次性飛行，而是很多起落，是否每次都和塔台有緊密聯絡，也有待求證。

奇諾Joy Sky飛行學校校長暨資深飛行教練趙丹峰（Dave趙）表示，大型民航機的電腦系統具有高度的安全性，他們使用儀表盤飛行（Instrument），也就是在人眼完全看不到機位狀況的環境下飛行，比如陰天、下雨、濃雲，或突然遭遇冰雹或雷電天氣，依靠儀表盤數據以及塔台的空中指令，安全完成飛機起飛、飛行及降落；軍機直升機無論從精密和操作便利性等等方面都無法與之相比。

趙教練特別提到美國的軍用飛機都配有一個叫ADSB-Out和ADSB-In系統，這兩個鍵通常隨任務的需要隨時打開或關閉，如果處於ADSB-Out關閉狀態，則意味著別的飛機和空管都無法跟蹤，以便進行秘密規避飛行。他說，軍事飛行有特權關閉ADSB-Out，但民用飛機不打開則是違法的；但如果軍機使用民用機場時不打開ADSB-Out，顯然是失誤。

莊佩源解釋，飛機有兩層防撞系統：飛機在高空飛行時，由GPS發射信息，飛機本身也自帶雷達系統，發出信號，20英里360度範圍內的物體都可以馬上知道，避免相撞；但飛機一旦接近機場準備降落，防撞系統的準確性則會大大下降，安全幾乎全部依賴空管塔台調度，比如飛機請求降落或起飛，塔台一定要回應肯定或否定，只問不答不能行動。

洛杉磯縣警察局後備役警官莊佩源表示，飛機起落時，與空管塔臺的雙向溝通非常從要。（...
洛杉磯縣警察局後備役警官莊佩源表示，飛機起落時，與空管塔臺的雙向溝通非常從要。（莊佩源提供）
洛杉磯縣警察局後備役警官莊佩源（左）1993年獲得噴射機商業執照並擔任飛行教練。...
洛杉磯縣警察局後備役警官莊佩源（左）1993年獲得噴射機商業執照並擔任飛行教練。（莊佩源提供）

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