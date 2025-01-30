保富銀行捐款25萬 支援洛縣災後重建

保富銀行捐贈25萬元，支援南加州山火災後重建與災民救濟，並對員工捐款提供1:1匹配，以擴大援助規模。（本報檔案庫）

總部位於洛杉磯 的保富銀行（Preferred Bank, NASDAQ: PFBC）30日宣布捐款25萬元，支援南加州 山火災後社區重建與災民救濟，捐款將分配給四個機構，包括慈濟美國總會、巴沙迪那社區基金會、建設美好社區聯合會及洛杉磯消防局基金會，每個組織獲得6萬2500元，並將對員工捐款提供1:1相對捐贈。

保富銀行董事長兼首席執行長俞立（Li Yu）表示，這場野火肆虐，強風助長火勢，導致南加 州社區嚴重受創，許多家庭房屋毀於一旦，災民流離失所，重建工作迫在眉睫。保富銀行與當地社區關係深厚，員工亦主動投入救災行動，銀行不僅捐款支援，也提供1:1匹配捐贈，希望能為災後復原盡一份心力。他強調，這場空前災害的復原才剛起步，社區的凝聚力與外界資源支持，將有助加快重建腳步，保富銀行願與民眾攜手，共克時艱。

保富銀行創立於1991年，是加州規模最大的獨立商業銀行之一，在南加州洛杉磯與橙縣、北加州舊金山灣區、紐約法拉盛（Flushing），以及德州休士頓（Houston）均設有分行，提供商業及個人銀行業務，包括商業房地產融資、建築貸款及中小企業管理局（SBA）貸款等多項金融服務。有關詳情，可至保富銀行官網：www.preferredbank.com 查詢。