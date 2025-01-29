年初一 數萬人西來寺拜佛走春

大年初一，數萬人聚集在西來寺燒香拜佛走春，慶祝農曆新年。（記者張宏／攝影）

數萬人大年初一聚集在西來寺，他們燒香、拜佛、走春，慶祝農曆新年。今年的農曆大年初一逢周三上班日，但不同族裔人潮，依然從四面八方湧來。佛光山西來寺29日起，開展為期15天的春節 活動，包括新春文化表演、賞花燈、蔬食園遊會、叩鐘、點燈祈福、「東方文化藝術聯展」等。

（影音來源：記者張宏）

29日艷陽高照，各族裔民眾從四面八方湧向西來寺，有身穿新春服飾的越裔，還有身穿紅色中國服飾的華人 和洋人。他們攜家帶眷，聚集在西來寺拍照、上香、許願、吃素齋、點平安燈。雖然多數活動要排長隊，但秩序井然。西來寺義工及交通組秉持三好、四給精神，於各處服務來山民眾。

新春文化表演以「北少林醒獅團」鑼鼓喧天熱鬧開場，舞龍舞獅向大眾拜年，幼獅萌萌演出，讓許多小朋友大呼要合影。西來寺住持慧東法師表示，今年是蛇年，星雲大師題字是「向前有路 光明在望」，希望大家都有美好的2025年。洛縣縣政委員蘇麗絲(Hilda Solis）呼籲各界幫助野火受難家庭早日重建家園和從創傷中恢復。

多數民眾盛裝出席，奶奶是華人的越南裔Nancy身穿清朝格格服。Nancy說，她是一名佛教徒，今年第一次來西來寺上香，因此特別打扮。這身衣服是從網上買的，她覺得很漂亮。華人May專門為春節購買全套東北大花布的紅衣服，在人群中特別醒目。她說，新年要穿紅，且要穿出特色。這身衣服是她特別定製，都是麻製的，價格不菲，但她覺得很值。

不僅亞裔，現場有很多洋人，且ABC 7電視台也來採訪。一名白人男子帶孩子來，他說，已連續十年來這裡過春節，雖然不是佛教徒，但他很喜歡多元文化，每年都來這裡感受亞裔傳統文化，這是很新奇體驗。

華興保險CEO張國興是西來寺多年義工，每年大年初一都是他最忙碌時刻。他表示，西來寺大年初一活動，差點無法按時舉行，因為警消都在忙於野火救援等事宜，警力不足。在鑽石吧、聖蓋博、核桃市，尤其是拉朋地市副市長Charlie Klinakis等市府民選官員的努力和支持下，最終才能順利舉行。

今年成佛大道格外漂亮，兩旁花燈和12生肖成為不少族裔民眾打卡留影熱門地點。五聖殿前停車場還有各式傳統蔬食園遊會，讓遊客走春不無聊。現場的獅子小提燈也特別受歡迎，早早售罄。