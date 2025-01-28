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紀政南加會奧運老友 縱橫跑道名將憶當年

記者張庭瑜/巴沙迪那即時報導
紀政與多位美國奧運田徑名將在南加州重聚，回顧1960至1970年代田徑征戰點滴：（左起）泰雅斯、奧尼爾、華生、米姆斯、紀政、莫里斯、沃爾弗拉、斯潘格勒。（記者張庭瑜/攝影）
紀政與多位美國奧運田徑名將在南加州重聚，回顧1960至1970年代田徑征戰點滴：（左起）泰雅斯、奧尼爾、華生、米姆斯、紀政、莫里斯、沃爾弗拉、斯潘格勒。（記者張庭瑜/攝影）

台灣「飛躍的羚羊」紀政24日在巴沙迪那（Pasadena）與九位美國奧運田徑傳奇選手重聚，重溫1960至1970年代女子田徑的黃金歲月。與會者包括奧運百米史上首位連續奪冠的「飛人」泰雅斯（Wyomia Tyus）、美國女子800米首位金牌得主米姆斯（Madeline Manning-Mims）、三屆奧運800米選手康諾利（Billie Pat Connolly），以及短跑名將法瑞爾（Barbara Farrell）等人。

紀政22日自台灣抵達美國參加此次聚會。她表示，這次重聚意義非凡，因為多年未見。此次聚會原定在莫里斯（Una Morris）家中舉行，但她的住宅近日遭遇火災，臨時更換地點。莫里斯表示，雖然房子燒毀，但有這群朋友在身邊，她感到無比幸福：「雖然失去了所有東西，連梳子和化妝品都沒有了，但上帝是好的，我還有家人和這群好朋友。」

出席聚會者包括多位奧運名將。泰雅斯是1964年東京奧運和1968年墨西哥城奧運的100米雙料金牌得主，個人累計獲得三金一銀。華生（Martha Watson）是四屆奧運選手，分別於1964、1968、1972、1976年參加跳遠與4×100米接力項目。曼寧-米姆斯是美國首位在800米奧運金牌女選手，這項紀錄保持了長達53年。

莫里斯參加過1964、1968、1972年三屆奧運，並於1964年在短跑項目中獲得第四名。奧尼爾（Lacey O'Neill）是1964年及1972年兩屆奧運選手。沃爾弗拉（Patty Van Wolvelaere）在1968年墨西哥城奧運80米跨欄位列第四名。康諾利則參加過1960、1964、1968年三屆奧運的800米賽事。

此外，短跑名將法瑞爾和斯潘格勒（Diane Spangler）也出席聚會。斯潘格勒曾參與1967年泛美運動會選拔賽及1968年奧運選拔賽，後於格蘭岱社區學院（Glendale Community College）擔任體育教授。

奧尼爾分享了與紀政的特別友誼。1963年在夏威夷大學（University of Hawaii）期間，她俩是室友。「我教她英文，她教我中文，」奧尼爾並分享了一次特別經驗：「她替我穿上漂亮的旗袍，把頭髮盤起來插上筷子。接待人員問是不是她的姊妹，她說是。在夏威夷，有一個膚色像我這麼深的中國姊妹也不奇怪。」

當年為籌募訓練經費，她們必須自己想辦法。「在報紙上刊登募款廣告時，每個隊員都被修成華人的樣子，」奧尼爾笑說，「這真有趣，不過我們確實募到了不少捐款。」她還稱讚紀政不只是優秀的運動員，更是位出眾的美女：「她身材高挑，長相漂亮，走在路上就像個模特兒。」

紀政的義妹Rosemary也特地現身分享兩人的姊妹情誼。楊若梅表示，50年前為來自台灣的運動員擔任翻譯而認識紀政，從此建立深厚感情。她提到，去年還陪同紀政前往泰國慶生，並透露明年計劃帶她回新加坡。

多數與會者曾就讀於田納西州立大學（Tennessee State University），泰雅斯回憶道，在傳奇教練坦普爾（Edward Temple）執教期間，該校培養了40位奧運女將，其中39人完成學士學位，23人摘下奧運獎牌。「他總是說，拿到文憑最重要，」華生則分享：「如果要搭飛機，一定要穿得像去教堂一樣正式，因為別人的第一印象就是看你的外表。」

這群女性運動員在當時突破性別限制，為後世女性運動發展鋪路。「那時候總有人說體育女生嫁不出去，」泰雅斯笑著說，但她們從未因此退縮。談及未來，紀政笑著表示，未來一定會多聚聚，很期待。

對於此次重聚，紀政表示意義非常深厚，因為多年未見老友。（記者張庭瑜/攝影）
對於此次重聚，紀政表示意義非常深厚，因為多年未見老友。（記者張庭瑜/攝影）

東京奧運 墨西哥 華生

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