逮捕非法移民 洛杉磯地區也開始

美國緝毒局洛杉磯分局逮捕非法移民。（美國緝毒局洛杉磯分局）

川普總統簽署行政令逮捕非法移民 ，聯邦執法單位洛杉磯 隸屬部門近日發文，聲稱進行了「移民執法活動。」

美國緝毒局（DEA）洛杉磯分局近日在該政府部門的社交媒體平台X上發圖表示，在26日（上周日）洛杉磯分局與司法部 、國土安全局（DHS）等聯邦機構一起的「移民執法活動。」貼文中表示，「今日，我們的特工在洛杉磯進行了有力的目標性執法行動。」而國土安全調查局（HSI）洛杉磯分局也發文表示，與其他聯邦執法單位「依據行政命令和秉持首要原則，進行了強有力的執法行動。」

美國移民及海關執法局(ICE)對「目標性執法行動」的定義為「有計畫地對已知的給國家和公共安全造成威脅的非法移民罪犯進行逮捕。」

洛杉磯緝毒局在X發布的照片中，有身著制服的執法人員將幾人帶上車。另一張圖片中，一大群執法部門聚集在倉庫，像是在開會。在一張執法人員制服的特寫圖中，上面有「DEA Los Angeles」的標誌。

目前尚不清楚這些執法部門在洛杉磯逮捕了多少人。