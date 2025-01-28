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面對移民執法 洛杉磯學區發「小紅卡」作護身符

洛杉磯訊
「小紅卡」需求旺盛，當局提醒社區面對移民執法，哪些是可以維護的合法權利。（KTLA5）
「小紅卡」需求旺盛，當局提醒社區面對移民執法，哪些是可以維護的合法權利。（KTLA5）

洛杉磯聯合學區（LAUSD）正在大量分發「小紅卡」，這些卡片也稱為「了解您的權利」卡。當局通過卡片內容提醒社區成員，面對移民執法，哪些是可以維護的合法權利。

根據KTLA5的報導，這些需求空前旺盛的小紅卡，內容涉及《洛杉磯移民社區資源指南》，根據洛市長巴斯(Karen Bass)移民事務辦公室編寫而成，現在由洛杉磯聯合學區提供。小紅卡用來幫助洛杉磯移民面對聯邦執法人員時，如何維護自己正當的憲法權利。

紅卡涉及的文件資料由移民法律資源中心 (ILRC) 創建，可供公民和非公民使用，共有16種語言版本，包括中文、西班牙語等，點擊https://www.ilrc.org/red-cards-tarjetas-rojas可獲得各種語言的訪問。

小紅卡中文版本顯示，人們擁有憲法賦與的權利，包括移民局人員敲門，不要開門；與移民局人員交談，不要回答任何問題，有權保持緘默；未和律師諮詢之前，不要簽署任何文件；如在外面，問移民局人員是否可以離開，如他們答可以，請鎮靜地離開。小紅卡還指出，可以出示此卡給移民局人員看，如在家裡，可在窗口或門下面遞出去。

由於這些小紅卡需求量非常大，導致ILRC官員暫時中止非營利組織免費獲取卡片的計劃。官員們表示，獲得卡片的最快方法就是自己打印。據ILRC稱，小紅卡的格式為標準的3.5” x 2”名片，任何印刷廠都能夠處理這些文件。希望訂購超過1000張小紅卡的企業、私人律師和組織，可以訪問www.RedCardOrders.com，該網站提供由工會運營的打印機服務，用於接收、打印和運送小紅卡給客戶。

洛杉磯聯合學區廣發小紅卡的舉措，是在川普總統宣布其政府允許聯邦海關及移民執法局(ICE)、海關和邊境保護局 (CBP) 官員，可以在學校和教堂等敏感地區進行逮捕之後提出，政府的這項新政推翻了2011年禁止在這些地方進行逮捕的規定。

此外，LAUSD重新啟動「我們是一體運動」，該運動正式化並擴大學區為所有學生營造友好學習環境的努力。學區官員表示，按照2024年11月學區教委會的決議，LAUSD是受到移民執法威脅家庭的「庇護區」和安全區。

移民 學區 洛杉磯

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