一夕致富的成本暴增 兆彩一注從2元漲到5元

兆彩彩券價格即將調漲。（NBC）

KTLA 5電視台報導，加州 彩券局（California Lottery）日前宣布，自4月開始，兆彩 （Mega Millions）彩券價格將上調，每注從兩元漲至五元。此外還有其他改變，讓頭獎更容易累積鉅額，改善中獎機率。

隨著價格上調，彩券局預估初始頭獎金額將更高，累積速度更快。根據加州彩券局，每次下注將自動附加一個倍數機制，所有非頭獎獎金自動翻倍，可能是兩倍、三倍、四倍、五倍或十倍不等。此外，「盈虧平衡」（breakeven，意即獎金等於彩券價格）獎金將取消，因此若中獎，獎金永遠高於該注本錢。

兆彩彩券目前在全美45個州和哥倫比亞特區（District of Columbia）販售。在加州，所有彩券銷售收益都用於支持公共教育，2024年總額超過20億元。彩券局新聞稿指出，新發行的五元兆彩彩券中，有兩元捐贈給公立學校。「這些變化旨在吸引更多玩家，從而募集更多資金用於公共教育。」

兆彩頭獎的中獎機率是3億257萬5350分之一，若不計大小獎，中獎率「暴增」為24分之一。

每張兩塊錢的兆彩彩券，全國45州加上華府特區 和維京群島有售，各州保留州內總銷售額收益的一半，東部時間每周二和周五晚上11點開獎。

去年12月27日2024年最後一注兆彩頭獎，由北加州科頓伍德（Cottonwood）小鎮售出，一注獨得12.2億美元，成為加州首位該獎項頭獎得主。