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南加內陸運用無人機偵察野火 秒速應對緊急事件

聖伯納汀諾訊
聖伯納汀諾縣消防局嘗試使用無人機偵察火災。（聖伯納汀諾縣消防局提供）
聖伯納汀諾縣消防局嘗試使用無人機偵察火災。（聖伯納汀諾縣消防局提供）

南加內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino）消防局新近推出一項創新的無人機試點計畫，用於火災偵查及緊急救援工作，不僅大幅縮短應急時間，還提高了消防資源利用效率，為日益增多的緊急事件提供了全新解決方案。

消防局發言人舍溫（Eric Sherwin）表示，無人機應急速度遠超傳統方法，能迅速提供關鍵資訊並協助地面單位採取最有效的行動。

試點計畫13日起正式啟動。當消防局接到火災報警，無人機立即起飛，並通過配備的高解析度攝像機和熱成像技術對現場進行全方位偵查。無人機最高時速可達40英里，覆蓋範圍達6平方英里。對突發事件響應時間以秒計算，遠超傳統消防車需要幾分鐘甚至更長時間才能抵達現場。

無人機的成功應用也得到了消防員一致認可。無人機不僅能快速偵查火災現場，還能在一些情況下代替地面單位進行干預。例如，無人機曾在一次偵查中發現火源位於一處被六人圍繞的安全火坑中，不需要進一步行動。然而，當火源過於接近建築物時，無人機則會利用其廣播系統和探照燈，在200英尺高空給予清晰的指示，提醒現場人員熄滅火源。

聖伯納汀諾縣消防局自七年前開始使用無人機執行各類任務，包括提供火災現場的空中視角、尋找迷路的登山者、搜索溺水者等。舍溫表示，消防局已獲得資金，用於購買專用機器人以搜索倒塌建築物及地下區域。同時，消防局還申請了一筆補助經費，用於購買水下機器人，用於河流和湖泊的搜救工作。

此外，無人機還為地面單位提供即時數據支持。消防車上的平板電腦能即時接收無人機傳回的高清視頻，讓指揮官能在到場前就制定行動計畫，節省大量時間並提升決策準確性。

無人機 南加

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