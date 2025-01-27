涉案超2億美元 南加華人走私團夥被搗毀 物流高管在逃

以華人為主的犯罪團夥，涉嫌將數億美元假冒商品從中國走私到美國。此為示意圖。（Pexels）

美國司法部宣布，聯邦執法部門搗毀一個以南加華人 為主的犯罪團夥，已逮捕八名主要嫌犯，他們涉嫌將價值數億美元的假冒商品、其他非法商品從中國走私到美國。這些嫌疑人包括物流公司高管、倉庫所有者以及卡車司機等。

一份包含15項罪名的起訴書日前公布，當局指控九名被告合謀、走私和破壞海關封條。他們涉嫌搬走集裝箱，卸下違禁品，然後將其他貨物塞入目標集裝箱，以此欺騙海關官員並逃避執法。

在對該犯罪團夥的調查中，當局共繳獲價值超過1億3000萬美元的違禁品，該團夥被認為應對價值至少2億美元的走私貨物負責。根據起訴書，2023年8月至2024年6月期間，犯罪團夥通過洛杉磯港 將大量違禁品從中國運至美國；2024年6月，執法人員對犯罪團夥使用的一間倉庫進行搜查，查獲價值2000萬美元的假冒商品，包括鞋子、香水、奢侈手袋、服裝和手表等。

團夥七名嫌疑人於24日被捕，第八名嫌犯25日晚上歸案，目前仍有一人在逃。被捕的七人已在地方法院提審，他們對指控表示不認罪，審判日期定於3月18日。

被指控的被告包括57歲的鄭偉軍（Weijun Zheng，音譯，又名Sonic），來自鑽石吧（Diamond Bar），他是該案唯一逃犯，控制洛杉磯地區運營的多家物流公司；32歲的王河西（Hexi Wang，音譯），來自艾爾蒙地（El Monte），管理K&P International Logistics LLC，這是一家位於工業市的公司，雇用商業卡車司機從洛杉磯港運輸集裝箱。

42歲的嫌犯Jin “Mark” Liu，來自爾灣，是K&P International Logistics LLC 的老板；31歲的Dong “Liam” Lin，控制並經營其中一個違禁品倉庫；49歲的Marck Anthony Gomez，是Fannum Trucks LLC的所有者和經營者，該公司負責協調從洛杉磯港運輸集裝箱，里面裝滿從中國走私到美國的大量違禁品。此外，犯罪團夥成員還包括32歲的Andy Estuardo Castillo Perez、41歲的Jesse James Rosales、41歲的Daniel Acosta Hoffman、以及33歲的Galvin Biao Liufu。

根據起訴書，以華人為主的嫌犯Zheng、Wang、Liu等人維護和運營倉庫，儲存、隱藏、銷售大量從中國非法進口到美國的違禁品。當違禁品集裝箱面臨海關和邊境保護局（CBP ）檢查時，被告雇用商業卡車司機，將集裝箱從洛杉磯港運送到合謀者控制的地點。

同謀者破壞集裝箱上的安全封條，從里面取出違禁品，他們在集裝箱上張貼偽造的安全封條，以掩蓋貨物已被取走的事實。Zheng、Wang等人隨後指使同謀者，將集裝箱運往CBP授權的地點，並將剩餘的貨物提交給海關官員進行檢查。迄今為止，執法部門已查獲價值超過13億美元的假冒商品，都是通過類似更換集裝箱封條等手段實施得逞。