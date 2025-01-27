我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美凍結援外支出90天 菲律賓：不影響菲美軍事基地

金融時報：因應海底電纜遭斷 台灣將52艘中貨輪列入黑名單

加州野火肆虐後面臨強降雨 「燒傷疤痕地帶」嚴防土石流

中央社／洛杉磯26日綜合外電報導
加州野火延燒多日，終於迎來急需的降雨，為火勢帶來緩解。 （新華社）
加州野火延燒多日，終於迎來急需的降雨，為火勢帶來緩解。 （新華社）

野火延燒多日的加州洛杉磯郡和文杜拉郡終於迎來急需的降雨，為持續燃燒的火勢帶來緩解，但當局警告，居民需提防危險廢棄物、有毒灰渣和土石流的威脅。

美國全國公共電台（NPR）報導，國家氣象局已針對太平洋時區今天下午4時到明天下午4時發布洪水警戒，警戒範圍包含受野火影響的「燒傷疤痕」地帶。

氣象局表示，任何形成的雷暴都可能帶來「短時強降雨和陣風」。

根據國家氣象局預報，洛杉磯郡（Los Angeles County）和文杜拉郡（Ventura County）預計降雨量為1.9至2.54公分，山區降雨量可達3.81至7.62公分。此外，加州海岸附近水域可能出現小冰雹和水龍捲。

國家氣象局洛杉磯辦公室在社群平台X上警告：「燒傷疤痕地區的強降雨可能導致碎屑流或土石流。請遵循當地官員的指示！」

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）說法，野火造成的損害可能帶來多種安全與健康隱患，包括危險物質與化學品污染。

疾管中心建議居民返回家園時佩戴N95口罩，以防吸入有害微粒，並戴上護目鏡，防止灰燼、碎片及煙霧傷害眼睛，同時應穿著長袖衣物、長褲及手套保護皮膚。此外，居民不應在沒有協助的情況下清除危險碎片。

洛杉磯 加州 洪水

上一則

房屋沒被野火燒 銀行竟通知貶值了 信貸額度遭削減5萬元

延伸閱讀

房屋沒被野火燒 銀行竟通知貶值了 信貸額度遭削減5萬元

房屋沒被野火燒 銀行竟通知貶值了 信貸額度遭削減5萬元
川紐口水戰 加州獨立議題再起 民調：逾6成受訪州民同意

川紐口水戰 加州獨立議題再起 民調：逾6成受訪州民同意
想領刮刮樂100元獎金付房租 驚喜發現中的是100萬

想領刮刮樂100元獎金付房租 驚喜發現中的是100萬
飼主注意 加州寵物保險新法上路

飼主注意 加州寵物保險新法上路
災後重建講座／因野火失去住房 可申請補助5萬3600元

災後重建講座／因野火失去住房 可申請補助5萬3600元
災後重建講座／野火之後 「加州房屋保險全面上漲」

災後重建講座／野火之後 「加州房屋保險全面上漲」

熱門新聞

為搶奪架上商品，好市多出現顧客大打出手情況。（取自Reddit平台）

太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購

2025-01-19 19:40
好市多4.99美元一隻的烤雞，若沒賣完，會怎樣處理？（Costco臉書）

好市多烤雞上架限多少時間須售出？若沒賣完下場會如何

2025-01-23 19:27
在川普頒發行政令後，一位赴美產子的媽媽表示，「天塌了。」（示意圖，取自Pexels網頁）

川普取消出生公民權 赴美產子華女「天塌了」

2025-01-21 21:46
伊頓野火(Eaton Fire)奪走八旬華裔長者的生命。（災民提供）

八旬上海華翁命喪伊頓野火 科學家兒子提告尋正義

2025-01-20 15:30
野火爆發後，Arcadia mall一家華人餐廳拒收現金。(記者邵敏／攝影)

洛杉磯野火重創後 附近中餐廳不敢收現金 原因是？

2025-01-23 20:52
杭廷頓灘宣布成為「非庇護城市」（Non-Sanctuary City）。（杭廷頓灘市政府官網）

南加這一城市 宣布不庇護非法移民

2025-01-22 18:43

超人氣

更多 >
生活／老公生大病4個月 使用紅藍卡沒花1分錢

生活／老公生大病4個月 使用紅藍卡沒花1分錢
王星越男神光環消失？ 主演于正新劇 「這些敗筆」讓觀眾秒棄劇

王星越男神光環消失？ 主演于正新劇 「這些敗筆」讓觀眾秒棄劇
西蘭花這樣存放進冰箱 放兩周都沒問題

西蘭花這樣存放進冰箱 放兩周都沒問題
川普收回關稅大刀 美國、哥倫比亞達成遣返移民協議、暫停報復制裁

川普收回關稅大刀 美國、哥倫比亞達成遣返移民協議、暫停報復制裁
ICE突襲新州有美國公民遭捕 華人恐慌：出門要帶證件？

ICE突襲新州有美國公民遭捕 華人恐慌：出門要帶證件？