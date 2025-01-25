「劉家昌追思音樂會」洛僑高歌送別大師

由退伍軍人協會理事長楊震南深情演繹多首愛國歌曲，贏得全場熱烈掌聲。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯 華美表演藝術協會25日在華僑文教中心大禮堂舉辦「懷念流行音樂教父劉家昌 追思音樂會」，吸引兩岸三地觀眾，座無虛席，近40位表演者接力演唱50首膾炙人口的知名歌曲，重現半世紀經典。

該表演藝術協會會長莊凰表示，活動籌備了三周時間，所有歌手與樂團都傾力配合，充分展現僑界團結。「劉家昌的音樂伴隨我們成長，他的去世令我們深感惋惜。希望這場音樂會不僅是對他的致敬，也能凝聚僑社的團結力量。」

演出陣容囊括僑界優秀歌手，其中榮光聯誼會理事長沈露茜深情演唱「我是中國人」、「國家」與「秋蟬」。她憶及：「從小就喜愛劉老師的作品，他的歌充滿詩意，這次為了送別一代大師，特別選唱愛國歌曲以表敬意。」

音樂會首段呈現20首經典，開場即以「霧」MV帶掀起序幕，緊接「我就在那裡」、「初戀的地方」等名作，並以「梅花」、「我愛中國人」大合唱作結。次段19首代表作同樣精彩，從「諾言」、「溫暖的秋天」到「往事只能回味」，最後以「中華民國 頌」、「國家」大合唱及「晚安曲」MV謝幕。