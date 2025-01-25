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「劉家昌追思音樂會」洛僑高歌送別大師

記者張庭瑜/艾爾蒙地市即時報導
由退伍軍人協會理事長楊震南深情演繹多首愛國歌曲，贏得全場熱烈掌聲。（記者張庭瑜/攝影）
由退伍軍人協會理事長楊震南深情演繹多首愛國歌曲，贏得全場熱烈掌聲。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯華美表演藝術協會25日在華僑文教中心大禮堂舉辦「懷念流行音樂教父劉家昌追思音樂會」，吸引兩岸三地觀眾，座無虛席，近40位表演者接力演唱50首膾炙人口的知名歌曲，重現半世紀經典。

該表演藝術協會會長莊凰表示，活動籌備了三周時間，所有歌手與樂團都傾力配合，充分展現僑界團結。「劉家昌的音樂伴隨我們成長，他的去世令我們深感惋惜。希望這場音樂會不僅是對他的致敬，也能凝聚僑社的團結力量。」

演出陣容囊括僑界優秀歌手，其中榮光聯誼會理事長沈露茜深情演唱「我是中國人」、「國家」與「秋蟬」。她憶及：「從小就喜愛劉老師的作品，他的歌充滿詩意，這次為了送別一代大師，特別選唱愛國歌曲以表敬意。」

音樂會首段呈現20首經典，開場即以「霧」MV帶掀起序幕，緊接「我就在那裡」、「初戀的地方」等名作，並以「梅花」、「我愛中國人」大合唱作結。次段19首代表作同樣精彩，從「諾言」、「溫暖的秋天」到「往事只能回味」，最後以「中華民國頌」、「國家」大合唱及「晚安曲」MV謝幕。

現場觀眾不時跟著旋律哼唱，或在熟悉曲目響起時報以熱烈掌聲。整場音樂會橫跨劉家昌各時期創作，既有「街燈下」、「秋對蕭聲」等抒情名曲，也不乏「黃埔男兒最豪壯」等昂揚作品，完整呈現這位華語樂壇教父的音樂成就與獨特風範。

莊凰表示，這場追思音樂會不僅是向劉家昌老師致敬，也是僑社凝聚情感的重要活動，期望...
莊凰表示，這場追思音樂會不僅是向劉家昌老師致敬，也是僑社凝聚情感的重要活動，期望透過音樂傳承他的藝術精神。（記者張庭瑜/攝影）
現場座無虛席，觀眾熱情高漲。（記者張庭瑜/攝影）
現場座無虛席，觀眾熱情高漲。（記者張庭瑜/攝影）
現場掛滿多條橫幅裝飾，內容表達對劉家昌的深切緬懷。（左起）羅興華、莊凰及游蕙綾分...
現場掛滿多條橫幅裝飾，內容表達對劉家昌的深切緬懷。（左起）羅興華、莊凰及游蕙綾分別介紹活動背景與劉家昌的音樂成就。（記者張庭瑜/攝影）

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