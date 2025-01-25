洛杉磯野火賑災 失去住房補助5萬3600元
洛杉磯大火中失去房屋的受災戶可以從聯邦及加州相關部門獲得至少5萬3600美元的現金補助。此外，若房子被煙燻、火災發生後被緊急撤離的民眾還可以獲得額外補償。
基督教角聲醫療中心（Herald Christian Health Center）25日邀請聯邦、政府相關部門、保險業者、律師等專家進行演講，舉辦「災後重建，防患未『燃』」講座，講員來自聯邦緊急事務管理局（FEMA）、州長緊急服務辦公室（Cal OES）、聯邦中小企業署（SBA）以及加州交通廳（Caltrans）。
FEMA媒體專員Maria Padron介紹了被火災重創的民眾可以獲得的補助和福利。她說，失去房子的民眾，可以獲得4萬3600美元的現金補助。對於房子受煙霧影響的，可以獲得300美元補助以修繕房屋，不過若民眾在修繕過程中的花費超過了300美元，可以後續申請增加補助。撤離區的民眾也可以獲得約770美元的補助，但需在2月8日前申請。
FEMA目前在巴沙迪那社區學院（PCC）、洛杉磯加大（UCLA）設有服務中心，並將在27日（周一）於艾達迪那（Altadena）設置服務中心。Maria Padron鼓勵民眾來到服務中心諮詢，這裡還有非營利機構、國稅局、補辦社安卡、護照等服務。民眾也可以通過電話800-621-3362進行申請或下載FEMA手機APP。目前，聯邦緊急事務管理局已經收到4200萬份洛杉磯火災相關的補償申請。
加州州長緊急服務辦公室代表Daniel Martinez介紹，該辦公室將從聯邦緊急事務管理局獲取申請人資料，為在火災中失去房屋的申請人再提供1萬美元的現金補償。該部門與其他非營利機構合作，幫助個人和小企業申請延後繳稅至10月份。該部門目前在洛杉磯加大和艾達迪那市設有服務中心，還可以辦理駕照、失業金等事項。
聯邦中小企業署為受火災影響的民眾或商家提供低息貸款，包括最高30年的低息貸款，最高50萬元可用於住家遭受的損害；最高10萬元重新購置損失的個人物品包括汽車。這項低息貸款不必等到保險賠償完成後才開始。
基督教角聲醫療中心執行總監吳周秀蘭（Carolin Eng）對火災居民表達誠摯的慰問。她說，基督教角聲醫療中心不單單是醫療中心，還是民眾生活的關懷中心。通過醫療各項資源為民眾服務，並且組建了專門團隊幫助火災災民，成為他們認識各項資源的導航員。
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