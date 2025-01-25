洛杉磯野火賑災 失去住房補助5萬3600元

基督教角聲醫療中心25日邀請聯邦、加州政府相關部門、保險業者、律師等，介紹野火賑災相關事項。（記者王若然／攝影）

洛杉磯大火中失去房屋的受災戶可以從聯邦及加州 相關部門獲得至少5萬3600美元的現金補助。此外，若房子被煙燻、火災發生後被緊急撤離的民眾還可以獲得額外補償。

基督教角聲醫療中心（Herald Christian Health Center）25日邀請聯邦、政府相關部門、保險業者、律師等專家進行演講，舉辦「災後重建，防患未『燃』」講座，講員來自聯邦緊急事務管理局（FEMA）、州長緊急服務辦公室（Cal OES）、聯邦中小企業署（SBA）以及加州交通廳（Caltrans）。

FEMA媒體專員Maria Padron介紹了被火災重創的民眾可以獲得的補助和福利。她說，失去房子的民眾，可以獲得4萬3600美元的現金補助。對於房子受煙霧影響的，可以獲得300美元補助以修繕房屋，不過若民眾在修繕過程中的花費超過了300美元，可以後續申請增加補助。撤離區的民眾也可以獲得約770美元的補助，但需在2月8日前申請。

FEMA目前在巴沙迪那社區學院（PCC）、洛杉磯加大 （UCLA）設有服務中心，並將在27日（周一）於艾達迪那（Altadena）設置服務中心。Maria Padron鼓勵民眾來到服務中心諮詢，這裡還有非營利機構、國稅局、補辦社安卡、護照等服務。民眾也可以通過電話800-621-3362進行申請或下載FEMA手機APP。目前，聯邦緊急事務管理局已經收到4200萬份洛杉磯火災相關的補償申請。

加州州長緊急服務辦公室代表Daniel Martinez介紹，該辦公室將從聯邦緊急事務管理局獲取申請人資料，為在火災中失去房屋的申請人再提供1萬美元的現金補償。該部門與其他非營利機構合作，幫助個人和小企業申請延後繳稅至10月份。該部門目前在洛杉磯加大和艾達迪那市設有服務中心，還可以辦理駕照、失業金等事項。

聯邦中小企業署為受火災影響的民眾或商家提供低息貸款 ，包括最高30年的低息貸款，最高50萬元可用於住家遭受的損害；最高10萬元重新購置損失的個人物品包括汽車。這項低息貸款不必等到保險賠償完成後才開始。