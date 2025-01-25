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野火停電艱困期 聖谷2500家庭收到救災物資

洛杉磯訊
洛杉磯縣政委員會副主席蘇麗絲（右）向災民發放救助物資。（蘇麗絲辦公室）
洛杉磯縣政委員會副主席蘇麗絲（右）向災民發放救助物資。（蘇麗絲辦公室）

洛杉磯縣第一選區政務委員暨縣委會副主席蘇麗絲(Hilda L. Solis) ，25日上午在歐溫代（Irwindale）組織了一場免費食品分發活動，以援助受到近期停電和持續野火影響的居民，為他們提供了重要的民生物資，包括食物、飲水、尿布、寵物食品、衛生用品等。聖蓋博谷約2500 戶家庭獲得了急需的資源，幫助度過當前艱難時期。

蘇麗絲表示，聖蓋博谷社區的許多家庭不僅受到毀滅性的野火的嚴重影響，還受到公用事業中斷、失業、糧食不安全和住房成本飆升等持續挑戰的嚴重影響。當政府評估這些困難之後，為受影響的住戶提供了所需要的援助物資。政府和社區必須團結起來，為那些陷入困境的人們提供支持。這次分配只是幫助居民們恢復和重建生活的眾多措施之一。

最近肆虐洛杉磯縣部分地區的火災給我們社區留下了沉重的打擊，損失是毀滅性的。同時，隨著新政府上台，民眾面臨領導階層的變動，引發了重大擔憂。在這不確定的時期，保持彼此信任和維護社區力量比以往任何時候都更重要。儘管面臨挑戰，政府和民眾仍將堅定不移、堅韌不拔，拒絕讓恐懼。

她表示，在重建的過程中，必須繼續堅定立場，堅信只要齊心協力，就能面對一切困難。面對逆境，集體的力量和團結將是堅持下去的基礎。「讓我們繼續互相支持、互相鼓勵，共同前進」。

蘇麗絲 聖蓋博 洛杉磯

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