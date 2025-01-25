我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬季極限運動會 谷愛凌摔倒傷退「已不能走路」

迪士尼歡慶農曆新年 木蘭遊行亞洲美食書法春聯

迪士尼歡慶農曆新年 木蘭遊行亞洲美食書法春聯

記者張宏/洛杉磯即時報導
迪士尼木蘭遊行慶農曆新年。（記者張宏／攝影）
迪士尼木蘭遊行慶農曆新年。（記者張宏／攝影）

迪士尼樂園度假區加州冒險樂園開啟一個月的農曆新年嘉年華，即日至2月16日迪士尼將舉行多元民族慶祝活動。嘉年華目的是向東亞傳統文化致敬，通過亞洲美食和飲料及娛樂活動等迎接農曆蛇年的到來。

（影音來源：記者張宏）

迪士尼加州冒險樂園的天堂花園（Paradise Gardens）一直都是新春園遊會的重要場所，這裡以紅色和金色為主色，搭配竹子、桃花、鞭炮、橘子樹、春聯、許願樹等中式裝飾，讓遊客拍出精彩難忘的照片。遊客還可在許願牆寫下新年願望，現場還有華人書法家寫吉祥話，每日還有現場表演，展示中國、韓國和越南文化，表演時間可在Disneyland.com或Disneyland應用程式上查詢。

為配合春節活動，迪士尼推出亞洲創意餐飲，今年的美味選擇包括豬肉三明治、宮保牛肉、蔥油餅、越南河粉湯和熱帶椰子冷飲。 在此，遊客可收集到蛇年限量版單品，如蛇年服飾和紅色小包，以及華人藝術家Ann Shen設計的農曆新年不銹鋼水杯。

遊客還可選擇購買美食餐飲通行證（Sip and Savor Pass），包含六張優惠券，可在冒險樂園的新年市集及其他餐飲地點，兌換精選食品或非酒精飲料。今年美食通行證有韓、中、越三個造型版本，可滿足不同國家民眾的需求。

華人遊客Ray李表示，每年春節來迪士尼都成為慶祝新年的傳統，在這裡能感受到家鄉味，且今年迪士尼慶祝活動擴充到更多亞裔社區，讓大家在多元文化背景下感受不一樣的春節。作為紀念，她每年也都會買一件生肖T恤。

每年春節保留項目「花木蘭農曆新年遊行」(Mulan’s Lunar New Year Procession)再次上演，當木須龍和花木蘭從好萊塢樂園遊行到天堂花園時，數十名身穿中式和韓式傳統服裝的演員也加入遊行行列。夜幕降臨，「快回家 - 農曆新年慶典」(Hurry Home – A Lunar New Year Celebration)夜間水幕表演將於天堂灣上演，表演樂曲配樂由奧斯卡獲獎作曲家譚盾(Tan Dun)創作，故事講述一隻小燈籠尋找家人團聚，來慶祝年度的好運和財運的故事。

農曆新年的慶祝活動是遊客可體驗的迪士尼多個限時慶祝活動之一，迪士尼樂園主題樂園提供1日1園的限時兒童特別門票優惠，三歲至九歲兒童的票價僅50美元。同時即日起至5月15日，符合資格的南加居民遊客也可享三日限時優惠票，以及在迪士尼酒店住宿等優惠，詳情可登錄Disneyland.com/offers。

韓國民俗舞蹈表演。（記者張宏／攝影）
韓國民俗舞蹈表演。（記者張宏／攝影）
蛇年自然要有小蛇麵包。（記者張宏／攝影）
蛇年自然要有小蛇麵包。（記者張宏／攝影）
迪士尼為蛇年推出的春節周邊。（記者張宏／攝影）
迪士尼為蛇年推出的春節周邊。（記者張宏／攝影）
迪士尼為蛇年推出的春節周邊。（記者張宏／攝影）
迪士尼為蛇年推出的春節周邊。（記者張宏／攝影）
春節的美味。（記者張宏／攝影）
春節的美味。（記者張宏／攝影）
喜氣洋洋的紅色甜品。（記者張宏／攝影）
喜氣洋洋的紅色甜品。（記者張宏／攝影）
韓國民俗舞蹈表演。（記者張宏／攝影）
韓國民俗舞蹈表演。（記者張宏／攝影）
許願牆。（記者張宏／攝影）
許願牆。（記者張宏／攝影）
新春期間提供的各式亞洲美味。（記者張宏／攝影）
新春期間提供的各式亞洲美味。（記者張宏／攝影）
身穿韓國新年韓服的米奇米妮和遊客合影。（記者張宏／攝影）
身穿韓國新年韓服的米奇米妮和遊客合影。（記者張宏／攝影）

迪士尼 春節 華人

上一則

農業部預估今年雞蛋價漲20%

延伸閱讀

「故宮百歲喜迎春」書法名家揮毫 親寫春聯贈民眾

「故宮百歲喜迎春」書法名家揮毫 親寫春聯贈民眾
聖蓋博市小吃夜市 亞洲美食家鄉氛圍

聖蓋博市小吃夜市 亞洲美食家鄉氛圍
小型迪士尼、許願樹 世報年節展亮點多

小型迪士尼、許願樹 世報年節展亮點多
年節展╱免費書法、許願樹、迪士尼 活動亮點多

年節展╱免費書法、許願樹、迪士尼 活動亮點多
迪士尼樂園迎農曆年慶祝一個月 美食饗客

迪士尼樂園迎農曆年慶祝一個月 美食饗客
迪士尼串流首次轉虧為盈 主題樂園需求減弱

迪士尼串流首次轉虧為盈 主題樂園需求減弱

熱門新聞

為搶奪架上商品，好市多出現顧客大打出手情況。（取自Reddit平台）

太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購

2025-01-19 19:40
好市多4.99美元一隻的烤雞，若沒賣完，會怎樣處理？（Costco臉書）

好市多烤雞上架限多少時間須售出？若沒賣完下場會如何

2025-01-23 19:27
在川普頒發行政令後，一位赴美產子的媽媽表示，「天塌了。」（示意圖，取自Pexels網頁）

川普取消出生公民權 赴美產子華女「天塌了」

2025-01-21 21:46
伊頓野火(Eaton Fire)奪走八旬華裔長者的生命。（災民提供）

八旬上海華翁命喪伊頓野火 科學家兒子提告尋正義

2025-01-20 15:30
野火爆發後，Arcadia mall一家華人餐廳拒收現金。(記者邵敏／攝影)

洛杉磯野火重創後 附近中餐廳不敢收現金 原因是？

2025-01-23 20:52
杭廷頓灘宣布成為「非庇護城市」（Non-Sanctuary City）。（杭廷頓灘市政府官網）

南加這一城市 宣布不庇護非法移民

2025-01-22 18:43

超人氣

更多 >
五大生肖心善命好 屬豬助友度難關、他最重義氣

五大生肖心善命好 屬豬助友度難關、他最重義氣
川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚

川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚
白宮動用軍機遣返無證客 墨不甩川普 拒美降落

白宮動用軍機遣返無證客 墨不甩川普 拒美降落
直接吃太可惜 奇異果搭配兩物「腸胃好菌更多」

直接吃太可惜 奇異果搭配兩物「腸胃好菌更多」
通話氣氛火爆 傳川普拿關稅要脅丹麥總理：我認真要拿下格陵蘭

通話氣氛火爆 傳川普拿關稅要脅丹麥總理：我認真要拿下格陵蘭