迪士尼歡慶農曆新年 木蘭遊行亞洲美食書法春聯

迪士尼木蘭遊行慶農曆新年。（記者張宏／攝影）

迪士尼 樂園度假區加州冒險樂園開啟一個月的農曆新年嘉年華，即日至2月16日迪士尼將舉行多元民族慶祝活動。嘉年華目的是向東亞傳統文化致敬，通過亞洲美食和飲料及娛樂活動等迎接農曆蛇年的到來。

（影音來源：記者張宏）

迪士尼加州冒險樂園的天堂花園（Paradise Gardens）一直都是新春園遊會的重要場所，這裡以紅色和金色為主色，搭配竹子、桃花、鞭炮、橘子樹、春聯、許願樹等中式裝飾，讓遊客拍出精彩難忘的照片。遊客還可在許願牆寫下新年願望，現場還有華人 書法家寫吉祥話，每日還有現場表演，展示中國、韓國和越南文化，表演時間可在Disneyland.com或Disneyland應用程式上查詢。

為配合春節 活動，迪士尼推出亞洲創意餐飲，今年的美味選擇包括豬肉三明治、宮保牛肉、蔥油餅、越南河粉湯和熱帶椰子冷飲。 在此，遊客可收集到蛇年限量版單品，如蛇年服飾和紅色小包，以及華人藝術家Ann Shen設計的農曆新年不銹鋼水杯。

遊客還可選擇購買美食餐飲通行證（Sip and Savor Pass），包含六張優惠券，可在冒險樂園的新年市集及其他餐飲地點，兌換精選食品或非酒精飲料。今年美食通行證有韓、中、越三個造型版本，可滿足不同國家民眾的需求。

華人遊客Ray李表示，每年春節來迪士尼都成為慶祝新年的傳統，在這裡能感受到家鄉味，且今年迪士尼慶祝活動擴充到更多亞裔社區，讓大家在多元文化背景下感受不一樣的春節。作為紀念，她每年也都會買一件生肖T恤。

每年春節保留項目「花木蘭農曆新年遊行」(Mulan’s Lunar New Year Procession)再次上演，當木須龍和花木蘭從好萊塢樂園遊行到天堂花園時，數十名身穿中式和韓式傳統服裝的演員也加入遊行行列。夜幕降臨，「快回家 - 農曆新年慶典」(Hurry Home – A Lunar New Year Celebration)夜間水幕表演將於天堂灣上演，表演樂曲配樂由奧斯卡獲獎作曲家譚盾(Tan Dun)創作，故事講述一隻小燈籠尋找家人團聚，來慶祝年度的好運和財運的故事。