寶馬山夫妻冒險救火 保住自宅順便救下鄰居屋

提供到府服務的照護機構Luxe Homecare。（Luxe Homecare網站）

寶馬山山火肆虐，高地社區（Palisades Highlands）一片狼藉，但當中卻有兩間民宅逃過一劫，因為住戶費達尼夫婦冒險自己打火，結果不但救下自己家，還順便救下鄰居家。

不過洛杉磯 官員還是強調，不應該冒險自行救火，因為沒有經驗，可能反致葬身火海。但妻子Fay告訴洛杉磯每日新聞，她們夫妻就是好例子，雖然救不了辦公室，但至少救下住家，「因為好心警察讓他們回家」。

費達尼夫婦（Ben and Fay Vahdani）是伊朗 移民，25年前搬到寶馬山，並且越住越喜歡，因此14年前開了「Luxe Homecare」，為需要長照、短照或復健的人提供服務。300名客戶中，20%住在寶馬山，因此公司在當地的名聲不錯。

不過談到1月7日野火發生那天，他們當天一直留在辦公室，調度護理師為獨居客戶提供接送服務，不過火勢越來越靠近，雖然他們倆沒走，但其他13名職員下午3時就先撤了。

夫妻倆本來還打算在辦公室過夜，沒想到5時火勢就已經非常靠近，兩人因此跑去聖塔蒙尼卡（Santa Monica）的旅館繼續負責聯絡各方。沒想到的是，入夜後的監視器畫面顯示住家依然平安無事，因此他們決定冒險回家。

原因很簡單，因為有八輛消防車經過，但沒有人停下來。結果開回寶馬山一路上的場景，在妻子口中彷彿就是兩伊戰爭的復刻版，「半條街燒的精光」。不過他們沒有放棄，動用家裡任何能夠供水的器材，能澆水的地方全都噴了，雖然先生受了傷，但還好結果是好的，因為他們不但救下自己的家，還「順便」救了鄰居家。

雖然公司重上軌道肯定耗時又耗力，但他們倒很樂觀，因為新冠疫情 教會他們如何遠距營運，公司該有的條件都有。