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趙美心向川普當面陳情 聯邦賑災刻不容緩

記者丁曙／即時報導
洛杉磯火災簡報會，趙美心（右二）向川普總統（左二）面陳災情。（FOX電視截圖）
洛杉磯火災簡報會，趙美心（右二）向川普總統（左二）面陳災情。（FOX電視截圖）

國會眾議員趙美心（Judy Chu），24日下午出席火災簡報會（Wildfire Briefing），當面向川普總統（Donald Trump）陳述她所代表的艾塔迪那市（Altadena）和巴沙迪那（Pasadena）市北部兩地的災情；總統表示，了解社區確實遭受了毀滅性的打擊，聯邦將密切合作賑災救濟。

趙美心24日下午應邀出席川普總統主持的寶馬山（Palisades）災情簡報會。會上，趙美心指出，她的選區包括艾塔迪那和巴沙迪那兩個地區，那裡遭遇了伊頓野火（Eaton Fire）的摧殘，滿目瘡痍，充滿痛苦。

趙美心進一步指出，知道您已去過寶馬山災區勘查，見證過地獄的場景，但那裡也是艾塔迪那的投景。本人與洛杉磯縣長巴格（Kathryn Barger）合作賑災。那裡，9500棟建築物被燒毀，大多數火災遇難者也在那裡。現在，當地幾乎一無所有，急待恢復和重建。

趙美心強調，伊頓野火造成空前的災難，幾千人失去了他們的住家和工作。例如，88 歲的教育家雅各布斯博士 (Dr. Jackie Jacobs) 逃離家時，只穿著隨身衣服。聯邦政府應該幫助她。雅各布斯博士一生從事教育，最終成為該城市學院的第一個黑人主管，然後退休。現在，88歲的她遭遇了伊頓野火，變得一無所有，所以她需要幫助。「我只是想確認一下，請您記得這些人。還有，您可以去那裡看看，當地的災情有多嚴重，以便他們可以得到所需要的幫助。」

川普回應趙美心說，他欣賞議員聲情並茂的表達方式，並且也知道伊頓大火使社區確實遭受了毀滅性的打擊。但事實上，自己來這裡只有三天時間，將會盡力而為。但是，身為總統，會幫助你們改變。所以，我們將密切合作。

在火災簡報會之前，趙美心曾經表示，「很感激上周川普總統接受了我的邀請來訪加州勘災，但我非常遺憾，他沒有去被伊頓大火摧毀的艾塔迪那和北巴沙迪那視察災情。

趙美心聽取艾塔迪那市警察首長介紹災情。（趙美心臉書）
趙美心聽取艾塔迪那市警察首長介紹災情。（趙美心臉書）

趙美心 川普 加州

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