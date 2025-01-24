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川普抵洛杉磯勘災：聯邦全力助災區重建

記者啟鉻／即時報導
川普總統（中）到達洛杉磯國際機場，加州州長紐森（左一）親自到機場迎接。（州長辦公室）
川普總統（中）到達洛杉磯國際機場，加州州長紐森（左一）親自到機場迎接。（州長辦公室）

總統川普（Donald Trump）24日午後抵達洛杉磯後，視察了近期因極端天氣導致的毀滅性野火災區之一的寶馬山（Palisades）災區。川普承諾，聯邦政府將百分百提供支持，並免除或快速處理所有相關許可，以加速南加州火災災區的重建工作。他表示，「我覺得無法真正理解有多麼嚴重的毀滅，直到親眼看到。」

川普總統到達洛杉磯國際機場，加州州長紐森親自到機場迎接。儘管兩人過去曾有多次爭論，但此次見面氣氛友好。川普表示，「我們會把問題解決。」川普先前曾強調，聯邦援助將取決於加州是否實施新政策，包括建立選民身分驗證法（Voter ID）及改變水資源管理方式。

川普到達洛杉磯後，搭乘海軍陸戰隊一號直升機對寶馬山大火災區進行短暫空中視察。降落後。還在寶馬山花園社區進行地面巡視，與部分災民會面，同時也與洛杉磯消防局第69站及緊急服務局相關負責人交流。巡視結束後，他參加在69消防站舉行的一場與地方民選官員簡報會，洛杉磯市長巴斯、國會代表趙美心、劉雲平等以及縣政委員巴格等人出席。川普保證，「聯邦政府百分百支持你們！」並指出，這場火災已成為美國歷史上損失最嚴重的自然災害，相當驚人。

截至24日，寶馬山火災已燒毀2萬3448英畝土地，控制率達77%；伊頓（Eaton）火災則燒毀1萬4021英畝，控制率達95%。兩場火災已導致28人喪生，其中寶馬山火災喪生11人，伊頓火災死亡17人，成為加州歷史上最具毀滅性的野火之一。

根據白宮發布的行程，此行未包含前往艾塔迪那（Altadena）和巴沙迪那（Pasadena）的計畫，該地區是伊頓火災的重災區。

據報導，在到達洛杉磯之前，川普曾向媒體強調聯邦援助將取決於加州是否實施新政策，包括建立選民身分驗證法及改變水資源管理方式。他表示，「我希望看到兩件事：一是選民身分驗證，讓人們有公平投票機會；二是讓水流下來，流向洛杉磯及整個加州。」此外，他還批評聯邦緊急事務管理署（FEMA）運作效率低下，並建議由聯邦直接向州提供資金，取代現有的救災模式。

國會眾議員趙美心（Judy Chu）批評川普未計畫造訪伊頓火災重災區，並強調對災區的援助不應附加政治條件。艾塔迪那議員茨波拉（Connor Cipolla）則表示，希望總統能展現支持災區人民的決心。洛杉磯縣縣政委員巴格（Kathryn Barger）則對川普此行表示樂觀，期望他能親身體驗災難帶來的影響，並成為當地重建工作的合作夥伴。

川普與民選官員舉行簡報會。（截圖自The National Desk）
川普與民選官員舉行簡報會。（截圖自The National Desk）

川普 洛杉磯國際機場 加州

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川普飛洛杉磯勘災 強調聯邦援助有條件

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