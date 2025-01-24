川普飛洛杉磯勘災 強調聯邦援助有條件

川普前往洛杉磯火災災區視察。（CBS電視台提供）

據巴沙迪那星報（Pasadena Star News）報導。總統川普 （Donald Trump）24日前往洛杉磯 ，準備視察近期因極端天氣導致的毀滅性野火災區。這是川普本周就任總統後的首次出訪，強調聯邦援助將取決於加州 是否實施新政策，包括建立選民身分驗證法（Voter ID）及改變水資源管理方式。

此次川普視察的背景是寶馬山（Palisades）和伊頓（Eaton）火災導致嚴重破壞。截至24日，寶馬山火災已燒毀2萬3448英畝土地，控制率達77%；伊頓火災則燒毀1萬4021英畝，控制率達95%。兩場火災已導致28人喪生，其中寶馬山火災喪生11人，伊頓火災死亡17人，成為加州歷史上最具毀滅性的野火之一。

根據白宮發布的行程，川普將首先在寶馬山災區巡視，與消防員及居民見面，並與各級政府官員舉行緊急簡報會。然而，此行未包含艾塔迪那（Altadena）和巴沙迪那（Pasadena），該地區是伊頓火災的重災區。

據報導，在前往洛杉磯之前，川普於北卡羅萊納州（North Carolina）巡視颶風災後恢復工作時，向媒體強調聯邦援助將取決於加州是否實施新政策，包括建立選民身分驗證法及改變水資源管理方式。

他表示，「我希望看到兩件事：一是選民身分驗證，讓人們有公平投票機會；二是讓水流下來，流向洛杉磯及整個加州。」此外，他還批評聯邦緊急事務管理署（FEMA）運作效率低下，並建議由聯邦直接向州提供資金，取代現有的救災模式。

對此，國會眾議員趙美心（Judy Chu）批評川普未計畫造訪伊頓火災的重災區，並強調對災區的援助不應附加政治條件。艾塔迪那議員茨波拉（Connor Cipolla）則表示，希望總統能展現支持災區人民的決心。洛杉磯縣縣政委員巴格（Kathryn Barger）則對川普此行表示樂觀，期望他能親身體驗災難帶來的影響，並成為當地重建工作的合作夥伴。加州州長紐森（Gavin Newsom）則呼籲聯邦政府避免將人道災難政治化，並強調此次視察應集中在為受災居民提供支持與援助。

據報導，2018年川普曾前往北加州Camp Fire災區，當時他對加州的森林管理提出嚴厲批評，並威脅撤回聯邦援助。本次視察中，他的矛頭則指向加州的水資源管理，聲稱該州未能有效釋放來自北方的水，導致問題愈加惡化。