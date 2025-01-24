我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史指盤中創新高後收跌 三大股指連升兩周

退休後換小屋 房產經紀人：斷捨離把握幾個原則

聖蓋博市整頓夜市攤販 保障公共安全衛生

本報記者/洛杉磯即時報導
聖蓋博市府整頓夜市攤商，聯合警局與衛生局採取執法行動並制定處罰標準。（本報記者/攝影）
聖蓋博市府整頓夜市攤商，聯合警局與衛生局採取執法行動並制定處罰標準。（本報記者/攝影）

聖蓋博市近年來夜市攤商蓬勃發展，但部分攤商不具備健康許可證和營業執照，且在食品衛生、環境污染和佔用道路等方面引發居民不滿，市政府聯合警局與衛生局採取執法行動，並制定相關處罰標準。

近年來在社群平台宣傳推動下，聖蓋博夜市攤位生意興隆。但在食物製作過程中，部分攤商未能遵守相關衛生規定，隨意排放廢水造成環境污染，佔用人行道或餐車遮擋駕駛視線等，引發居民強烈不滿。

為維護市民的食品安全與公共空間的使用權，聖蓋博市政府在1月22日市議會上達成共識，對違規攤商祭出罰則。 根據市政府說明，聖蓋博市警局（SGPD）聯合洛杉磯縣衛生局（LA County Public Health）執法，發現某些攤商未取得衛生局核發的健康許可證（Health Permit），也未向市政府申請營業執照（Business License）。此類行為不僅危害公共利益，還可能涉及逃漏稅。目前，有關部門已經蒐集了來自居民檢舉與社交媒體相關線索，準備採取進一步法律行動。

聖蓋博市市長吳程遠指出，許多城市都面臨類似問題，而路邊攤販從地下化走向地表化的根本原因，與2018年加州參議會通過的SB 946法案密不可分。該法案在為移民社區與低收入群體創造經濟發展機會，但同時對地方政府取締非法攤販設下多重限制。

吳程遠強調，雖然夜市文化近年來已逐步融入市政府舉辦的各類活動，但合法食品攤商與隨機非法擺攤之間存在本質差異。合法攤商必須符合食品加工、環境衛生、廢水處理以及防火通道等項嚴格要求，為社區和消費者提供最大程度的保障。而目前聖蓋博市多個非法夜市據點，已對市容及環境衛生造成負面影響，亂停餐車及佔用人行道引發公共安全隱患。 儘管州法對地方執法有限制，但市政府仍有權要求攤商取得衛生局及市政府核發的營業許可證。吳程遠在市議會中指示相關單位，制定保障行人與駕駛路權、食品安全規範及處罰標準的具體法源。他也呼籲未取得合法營業資格的攤商，切勿為牟私利而損害公共利益。

聖蓋博 低收入 加州

上一則

遭攔查有權拒答「移民權益卡」助應對執法盤問

延伸閱讀

洛縣檢長誓言 打造友好安全家園

洛縣檢長誓言 打造友好安全家園
洛僑團捐百萬瓶裝水 慰問消防員、賑濟災民

洛僑團捐百萬瓶裝水 慰問消防員、賑濟災民
LA Care服務250萬會員 24H護理師諮詢

LA Care服務250萬會員 24H護理師諮詢
洛縣檢察長亞裔媒體日 打造友好安全家園

洛縣檢察長亞裔媒體日 打造友好安全家園
咏康、仁愛醫科大學診所災後義診、免費服務警消2個月

咏康、仁愛醫科大學診所災後義診、免費服務警消2個月
聖蓋博市元宵燈會2月1日登場 與世界日報聯合舉辦

聖蓋博市元宵燈會2月1日登場 與世界日報聯合舉辦

熱門新聞

為搶奪架上商品，好市多出現顧客大打出手情況。（取自Reddit平台）

太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購

2025-01-19 19:40
好市多4.99美元一隻的烤雞，若沒賣完，會怎樣處理？（Costco臉書）

好市多烤雞上架限多少時間須售出？若沒賣完下場會如何

2025-01-23 19:27
在川普頒發行政令後，一位赴美產子的媽媽表示，「天塌了。」（示意圖，取自Pexels網頁）

川普取消出生公民權 赴美產子華女「天塌了」

2025-01-21 21:46
伊頓野火(Eaton Fire)奪走八旬華裔長者的生命。（災民提供）

八旬上海華翁命喪伊頓野火 科學家兒子提告尋正義

2025-01-20 15:30
巨大冰塊從飛機上掉下來，砸穿居民臥室的天花板。圖為示意圖。（記者邵敏／攝影）

驚魂╱巨大冰塊從飛機掉落 砸穿洛城民宅臥室天花板

2025-01-22 14:28
杭廷頓灘宣布成為「非庇護城市」（Non-Sanctuary City）。（杭廷頓灘市政府官網）

南加這一城市 宣布不庇護非法移民

2025-01-22 18:43

超人氣

更多 >
「墨雨」最美丫鬟有新劇… 搭34歲「欠稅男星」 網吐槽像叔姪戀

「墨雨」最美丫鬟有新劇… 搭34歲「欠稅男星」 網吐槽像叔姪戀
橫財追4生肖跑 屬鼠投資獲利、他有貴人相助事業更旺

橫財追4生肖跑 屬鼠投資獲利、他有貴人相助事業更旺
好市多烤雞上架限多少時間須售出？若沒賣完下場會如何

好市多烤雞上架限多少時間須售出？若沒賣完下場會如何
川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了

川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了
走味又有食安疑慮 冰箱中這些食物「馬上丟掉」

走味又有食安疑慮 冰箱中這些食物「馬上丟掉」