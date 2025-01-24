南加野火此伏彼起 災損初估超280億

超過半個月南加州野火此伏彼起，災損初步估計逾280億美元。（美聯社圖片）

南加州 野火災情持續，洛杉磯 北部卡斯泰克湖區（Castaic Lake）休斯大火（Hughes Fire）在空中消防支援下24日火勢趨緩，當局已取消數萬居民的強制疏散令；但聖地牙哥縣（San Diego County）又爆發新火點一度引發疏散。

氣象部門警告，截至周五，南加 州仍處於高度火災風險區，強風助長火勢，為控制火災增添難度。周三上午爆發的休斯大火，已在卡斯泰克湖休閒區燒毀1萬396英畝土地。該火場位於持續延燒半個多月的寶馬山（Palisades）和伊頓（Eaton）大火以北約40英里。

休斯大火已得到局部控制，在周四下午約25%火勢被遏制。但同時聖地牙哥地區又新增兩處火點，其中一處位於聖地牙哥加大醫學院附近的高級住宅區拉霍亞（La Jolla），所幸及時撲滅。另一處在美墨邊境的奧泰山（Otay Mountain）荒野，該區為瀕危物種奎諾棋盤蝶（Quino Checkerspot Butterfly）等珍稀生物棲息地。

范杜拉縣（Ventura County）的拉古納大火（Laguna Fire）一度威脅海峽群島加州州立大學(CSU Channel Islands) ，校方緊急疏散約7000名師生。在直升機快速投水後，疏散令已降為警戒。氣象預報顯示，周末將迎來降雨，有望緩解南加州持續數月的乾旱。消防發言人魯伊斯（Jeremy Ruiz）表示，目前風勢較弱，使直升機得以持續空投阻燃劑，「凌晨3點就派直升機灑水，成功控制火勢。」

洛杉磯縣警方指出，卡斯泰克地區仍有約5萬4000名居民處於疏散警戒狀態，但目前尚無建築物損毀通報。當地居民阿瑪拉（Kayla Amara）表示：「其他火災已讓我們倍感壓力，如今火場更近也更加擔憂。」寶馬山大火目前已控制75%，伊頓大火控制率95%。這兩場大火自1月7日爆發以來，已造成28人死亡，摧毀超過1萬4000棟建築物。

災害建模公司凱倫克拉克（Karen Clark and Company）評估，這波大火造成至少280億保險損失，未投保損失恐更高。加州議會已通過25億元救災計畫，協助洛杉磯災後重建。目前當局仍在燒毀區域防範泥石流等次生災害。