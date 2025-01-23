南加周末迎來風雨 火毀地區擔憂泥石流

國家氣象局23日表示，冷風暴系統南移本周末給南加州帶來降溫降雨天氣，但可能引發火毀地區泥石流令人擔憂。（讀者提供）

幾乎一年未雨的南加 州本周末預計迎來冬季風雨。國家氣象局23日表示，預計降溫降雨將在周五到來，並在周末加劇，雨勢可能陸續持續至下周二。對於目前仍在持續的大洛杉磯火災地區來說，冬季風暴是否導致大規模的泥石流令人擔憂。

資深氣象學家Dave Houk周四表示，本周末，南加州 沿海地 區以及山區幾乎每個地方都會出現至少陣雨，周六至周一期間，部分地區會出現大雨和冰雪；部分沿海地區到山區周日下午和晚上還有可能出現雷暴；周一可能會再次出現雷暴，並可能出現強度更高的降雨；下周二至周三部分地區可能會出現冰雹和雷暴。本次冬季風暴預計給大多數沿海地區帶來0.25至0.50英寸降雨，部分山麓和較低的山坡可能會降雨1至1.5英寸。

他表示，洛杉磯縣大部分地區本周六上午10點後火毀地區的降雨量預計不到十分之一英寸。橙縣周六下午4點後至下周二會有陣雨，雨量預計小於十分之一英吋；此外，該地區周日預計會有雷暴。河濱縣，沙漠和山區的天氣變化很大，預計下午周六下午4點後至下周二會出現下雨和多雲間隔天氣；周日會有更多降雨和雷暴。聖地牙哥縣周六下午4點後至下周二晚上都可能有陣雨。

雖然有對泥石流的擔憂，但本次降雨利大於弊。南加州通常需要三至四英寸的降水才能有效結束高火災季節。陣雨也有助於沉降野火地區周圍的灰塵，短暫幫助清除空氣顆粒。不過氣象學家警告說，由於南加州地區已經很久沒有下雨，大量纍積的化學物質預計會被雨水刷落到街道和高速公路，造成路面光滑，行車需特別小心。

南加國家氣象台首席遠距氣象學家Paul Pastelok表示，未來六周內下一次大雨的可能性是2月10日至23日，如果這段時間沒有出現明顯降雨，3月的大部分時間可能會變得乾燥，從而進一步加劇野火局勢。