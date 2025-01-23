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川普或切斷庇護城市資金 洛杉磯災後重建恐受影響

洛杉磯訊
洛杉磯縣城市Altadena遭野火重創。（美聯社）
洛杉磯縣城市Altadena遭野火重創。（美聯社）

根據NBC報導，川普近日在接受福克斯新聞採訪時表示，他計劃終結庇護城市，稱「很多生活在那些地方的人也不希望它們（庇護城市） 存在」，可能會切斷庇護城市的聯邦資金，此提議將會影響洛杉磯在火災後的重建。

在宣誓就職後不久，川普簽署了一項名為「保護美國人民不受入侵」（Protecting the American People Against Invasion）的行政命令，要求聯邦官員採取行動，確保所謂的庇護城市無法再獲得聯邦資金支持。這是川普上任後推出的一系列打擊無證移民措施的一部分，其中還包括終止某些移民子女的出生公民權。

洛杉磯市議會去年11月通過了一項庇護城市法案，禁止市府員工和資源投用於聯邦移民執法。市長貝斯（Karen Bass）的發言人Zach Seidl表示，「市長將與任何為我們城市帶來聯邦資源的人合作，並堅決反對任何會損害洛杉磯家庭利益的政策。她的首要任務是推動歷史上最重大的一次災後重建。」

對於川普的行政命令，洛杉磯市議員Hugo Soto-Martínez的發言人Nick Barnes-Batista則明確回應，洛杉磯不會因此失去聯邦資金。他解釋說，庇護城市法案的核心是確保城市資源不會被用來配合移民局執法，強調洛杉磯「既不阻礙，也不協助」聯邦移民執法行動。

這項庇護城市法案於2023年首次提出，將前市長Eric Garcetti基於行政命令制定的移民保護政策正式編纂為法律，不得以移民執法為目的動用市府員工或資產進行調查、逮捕或移交。然而，川普對庇護城市的立場十分強硬。他曾承諾展開「美國歷史上最大規模的驅逐行動」，甚至表示會動用軍隊執行。同時，他要求國會立法在全國範圍內禁止庇護城市，並多次威脅切斷加州的聯邦資金支持，包括消防援助。

洛杉磯市官員強調，聯邦援助對城市的災後恢復至關重要。預算與財務委員會主席、市議員Katy Yaroslavsky在聲明中表示，「聯邦救災援助不僅是洛杉磯復原的關鍵，也是維持整個地區穩定與恢復力的基石。」

庇護 洛杉磯 移民

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