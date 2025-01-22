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南加大雨將臨恐引泥石流 州長派救災隊守護野火區

洛杉磯訊
加州國民兵工程連攜帶推土機等專用設備應對泥石流。（州長辦公室）
加州國民兵工程連攜帶推土機等專用設備應對泥石流。（州長辦公室）

加州州長紐森 (Gavin Newsom) 22日宣布積極部署資源，在潮濕天氣保護洛杉磯野火重災區，提供5650個沙袋、調度數百人救災隊，隨時準備保護社區。

州長辦公室消息，氣象局預計近日會有降雨，州長紐森正在調動州府資源，保護洛杉磯被燒毀區域，並做好應對泥石流準備。透過各部門和機構的積極協調，訓練有素的團隊和專用設備正在預先部署，準備好保護最近受洛杉磯火災影響的社區和自然資源，免受可能出現的泥石流侵襲。

野火燒毀的區域，特別容易受到大雨的二次重創。如果沒有植被固定土壤，大雨會引發突發性、快速流動的泥石流，摧毀房屋、阻塞道路並對生命和財產造成嚴重威脅。2018年1月，北加州的托馬斯大火（Thomas Fire）的燒傷痕跡，導致蒙特西托（Montecito）發生毀滅性泥石流，造成23人死亡。巨石被15英尺深的泥漿衝擊而下，將許多房屋砸成碎片，或將房屋夷為平地。

加州目前正在預先部署防洪資源，向當地社區進行教育宣傳。加州水資源廳（DWR）在南加州設10個抗洪物資儲備庫，隨時準備部署5650個大號麻袋、27萬1000個粗麻布沙袋、777卷塑膠布、1萬7790個木樁等物資。

加州救災搶險隊的400多名成員，將在火災風暴燒毀過的區域進行流域保護工作，設置淤泥圍欄、稻草籬笆和堆肥襪，作為物理屏障，過濾雨水徑流中的污染物。未來幾天將對更多團隊成員進行培訓以增強作業能力。此外，來自加州國民兵第649工程連的80多名官兵正在攜帶2台推土機、1台挖土機、1台裝載機、4台自卸卡車和其他工程設備，前往當地碎石池運輸52萬7000立方碼的材料。

加州消防廳隊員準備27萬多個粗麻布沙袋阻擋泥石流。（州長辦公室）
加州消防廳隊員準備27萬多個粗麻布沙袋阻擋泥石流。（州長辦公室）

加州 洛杉磯 紐森

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