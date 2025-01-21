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洛杉磯台文處遷新址 業務單位集中辦公便利僑胞

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
洛杉磯台文處整合和集中各業務單位，提供僑胞更便利的服務環境。（記者張庭瑜/攝影）
洛杉磯台文處整合和集中各業務單位，提供僑胞更便利的服務環境。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯台北經濟文化辦事處21日遷至Wilshire Blvd 4401號新址辦公，整合原本分散於3731及3660號的領務、經濟、教育、觀光、移民、科技及台灣書院等業務單位，周邊部分路段提供兩小時免費停車，方便民眾辦理業務。多數僑胞認為，洛杉磯市中心位置便於處理外交事務和集中管理，但也有人擔心對散居在距離較遠的華人區的僑民不方便。

記者當日實地走訪位於洛杉磯市中心的新址發現，入口處設有警衛與安檢，中華民國國旗高掛樓前，莊嚴氣派，也代表國家形象。周邊停車較為便利，除了附近街道的街邊停車位外，民眾也可選擇4201 Wilshire Blvd的付費停車場。

而新館啟用後，護照、簽證及文件證明等領務業務，均改至二樓辦理，聯絡電話、傳真及電子郵件不變。新館啟用也引發當地僑胞討論，不少民眾認為，搬遷至洛杉磯市中心，對於華人聚集的阿罕布拉（Alhambra）、聖蓋博（San Gabriel）及羅蘭崗（Rowland Heights）等地居民來說不夠便利。也有僑胞指出，新館鄰近美國政府機構，對外交事務及金融業務處理更具效率。也有僑胞對新館落成表示欣慰，認為各業務單位集中後，辦事效率將進一步提升，並感謝多年來為此付出努力的相關單位。

入口設有安檢設備，並由警衛進行安全檢查，保障出入秩序及安全。（記者張庭瑜/攝影）
入口設有安檢設備，並由警衛進行安全檢查，保障出入秩序及安全。（記者張庭瑜/攝影）
不少僑胞當天上午便前往新館辦理業務，現場人潮絡繹不絕。（記者張庭瑜/攝影）
不少僑胞當天上午便前往新館辦理業務，現場人潮絡繹不絕。（記者張庭瑜/攝影）
入口處懸掛著中華民國國旗。（記者張庭瑜/攝影）
入口處懸掛著中華民國國旗。（記者張庭瑜/攝影）
新館為一棟獨立建築，外觀大氣莊重，內部空間寬敞實用。（記者張庭瑜/攝影）
新館為一棟獨立建築，外觀大氣莊重，內部空間寬敞實用。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯 華人 中華民國

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