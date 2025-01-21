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聖塔安娜焚風勁吹 河濱縣聖地牙哥縣野火又起

記者啟鉻／即時報導
聖地牙哥、河濱等地突發多處野火。（FOX11截圖）
聖地牙哥、河濱等地突發多處野火。（FOX11截圖）

加州正值聖塔安娜焚風（Santa Ana winds）再起，聖地牙哥21日午後突發野火，威脅附近商家和民宅，當局緊急下達疏散令，百餘名消防員現場撲火，未有火災控制報導。聖地牙哥、河濱兩縣最近還發生另外三起野火，燃燒面積近120英畝，一名消防員在撲火時受輕傷。

聖地牙哥21日午後野火，稱為Friars Fire。發生在Friars路7000號街區（7000 block of Friars Road），附近是購物中心Fashion Valley Mall，還有一些民宅。近130名消防人員趕到撲火，空中還有滅火機支援。當局已經向附近人員下達疏散令。

此外，聖地牙哥縣21日還發生另兩起野火。據加州消防廳資訊，名為Pala Fire發生在當日凌晨2時16分，位於北部縣屬地弗布魯克（Fallbrook）Old Hwy 395 與Canonita Dr.交會處。這場野火燃燒17英畝，已經完全控制。另一場野火Lilac Fire發生在凌晨1時19分，位於縣屬地邦薩爾（Bonsall）的Old Hwy 395 and Lilac Road附近。目前野火延燒80英畝，控制約30%。

河濱縣的另一起野火發生在海梅特（Hemet），火警時間在當日傍晚時分，地點在一所小學後面。在聖塔安那強風助力下，野火延燒面積達119英畝。經50餘名消防人員奮力撲火，火勢已經被完全控制。海梅特市消防局長塞爾（Eddie Sell）表示，雖然有建築物受威脅，但並未在野火中損毀，還有一名消防員在滅火時受輕傷。

聖地牙哥 加州 南加

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