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5大傳染病來襲 專家憂疫苗政策轉向

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
皮特斯基表示，禽流感已蔓延六大洲，受影響哺乳動物超過40種，美國疫苗接種關鍵在於建立移工安心接種的機制。（視訊會議截圖）
皮特斯基表示，禽流感已蔓延六大洲，受影響哺乳動物超過40種，美國疫苗接種關鍵在於建立移工安心接種的機制。（視訊會議截圖）

近日，被川普提名衛生部長的小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)因其反疫苗立場及削減傳染病研究經費的計畫，引發專家對美國面臨的多重傳染病威脅表示憂心。為此，少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services，EMS）10日邀請各大名校專家分析，指出美國目前面臨多重傳染病威脅，加上流感疫苗接種量較2020年銳減4900萬劑，而部分州可能放寬兒童強制疫苗政策，恐加劇疫情擴散。

專家分析指出，目前美國共有禽流感、諾羅病毒、人類偏肺病毒（HMPV）、奧羅普切病毒（Oropouche）及新冠肺炎等五種病毒正接連來襲。其中禽流感已蔓延至全球六大洲，包括南極洲；奧羅普切病毒在巴西更從去年300例暴增至今年逾1萬例，令人憂心。至於人類偏肺病毒（HMPV），專家指出，這是一種已知的季節性呼吸道病毒，與呼吸道融合病毒（RSV）相似，在美國每年都會出現，中國近期疫情雖受到關注，但專家認為仍在正常範圍內，並不會引發全球大流行。

波士頓大學新興傳染病中心主任巴德利亞（Nahid Bhadelia）則特別提出氣候變遷的影響，強調這正改變傳染病傳播模式，不僅增加預測難度，也影響防疫工作。過去他更曾擔任白宮新冠疫情應對團隊資深政策顧問，並特別提醒，美國不應在此時退出世界衛生組織（WHO）等全球衛生合作體系，「這將使我們在發現新威脅時落後其他國家」。並強調總統愛滋病緊急救援計畫（PEPFAR）的重要性，指出該計畫不僅拯救了2600萬人的生命，在新冠疫情期間更成為重要的疫情準備平台。

禽流感疫情方面，戴維斯加州大學（UCD）獸醫專家皮特斯基（Maurice Pitesky）透露，7000年來前所未見的大規模疫情已波及六大洲，受影響的哺乳動物物種超過40種，病毒也出現在濕地、環境水域及人類廢水中。他指出，美國已備妥500萬劑針對H5N1病毒的疫苗，並申請追加500萬劑，但關鍵在於如何建立讓農場移工可以安心接種的機制。他強調，由於農場工人多為移工，且多代同堂居住，一旦工人染疫返家，恐釀成大規模傳播，「但我們缺乏完善的監測系統」。

諾羅病毒部分，專家提醒這種病毒特別容易通過密切接觸傳播，值得注意的是，酒精消毒液對諾羅病毒無效，必須使用肥皂和清水洗手才能有效預防。至於奧羅普切病毒，舊金山加大傳染病專家陳子平（Peter Chin-Hong）指出，巴西病例暴增可能與氣候變遷和森林砍伐有關，美國已出現94例境外移入的病例。他說明，這種病毒主要由小蠓（midges）傳播，蟲體極小可穿透一般防蚊網，建議民眾使用含20%以上敵避（DEET）的防蟲液，並穿著防蟲衣物。此外，此病毒近期被發現也可能透過性接觸傳播。

疫苗接種方面，德州農工大學生物學教授紐曼（Benjamin Newman）警告，相較2020年，今年接種流感疫苗的美國民眾減少約4900萬人，接種率下降近20%。專家提醒，目前僅約8%的美國民眾接種了最新的新冠疫苗加強劑。在面對多重傳染病威脅時，高疫苗接種率是最重要的防線。

范德比爾特大學傳染病專家沙夫納（William Schaffner）也特別關注，近期多個州出現百日咳等原本可預防的疾病回升，主因是部分州可能放寬兒童強制疫苗政策。他指出，目前醫院急診室已人滿為患，新冠、流感及呼吸道融合病毒（RSV）病例都在增加。他強調：「疫苗本身並非直接預防疾病，而是透過接種疫苗才能達到預防疾病的效果。」

專家們在總結時強調，除了持續開發新的疫苗和檢測技術，更重要的是確保所有族群都能平等地獲得這些防疫工具的保障。他們一致建議政府應加強國際疫病監測合作，並在高風險族群中推廣疫苗接種計畫，提升覆蓋率。專家也籲請民眾持續關注疫情發展，做好個人防護。

紐曼指出，美國今年流感疫苗接種量較2020年減少4900萬劑，低接種率恐削弱群體...
紐曼指出，美國今年流感疫苗接種量較2020年減少4900萬劑，低接種率恐削弱群體免疫。（視訊會議截圖）
陳子平表示，奧羅普切病毒在巴西暴增或與氣候變遷相關，美國已有94例境外移入。病毒...
陳子平表示，奧羅普切病毒在巴西暴增或與氣候變遷相關，美國已有94例境外移入。病毒由小蠓傳播，建議使用20%以上敵避防蟲液，並強調近期發現其可能透過性接觸傳播。（視訊會議截圖）

流感疫苗 禽流感 疫情

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