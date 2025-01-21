淚奔╱華人災後首回家 房屋變平地 消防員禱告送烤鷄

胡先生和太太位於寶馬山花園的美麗家園在大火中化為廢墟。（胡先生提供）

「眼睜睜看著大火撲來，這十多天沒有流過眼淚；老婆哭了又哭，我安慰她；一無所有只穿了一身運動服，我也沒有哭，但當救火員把熱呼呼的烤鷄送給我，我忍不住哭了」，在本次洛杉磯 大火第一火場、重災區「寶馬山花園」（Pacific Palisades）失去美麗家園的Jimmy胡，19日和太太災後第一次被允許回家，眼前遍地瓦礫，滿目蒼夷，但十多天來來自四面八方的人間溫暖，讓他們感慨萬千。

Jimmy胡和太太Tracy位於寶馬山花園的山景房，被7日的第一場大火無情吞噬，胡先生當天在自家後院拿著水管堅守了整整12個小時，直到最後水龍頭沒水，屋子的自動消防設備失靈，他在已從前門衝來的大火中死裡逃生。

「19日是我們在大火後第一次被允許回家」，胡先生表示，火災後他每天都高度關注新聞，當天一早聽到新聞說寶馬山花園地區的災民可以回去。他和太太上午10點回到社區，但被告知下午2時才正式開放。等待將近三個小時後，約1點45分，幾十輛警車來到社區陸續帶災民們回家。胡先生說，由於到得最早，他們排在車隊第一位，前面和後面都有警車引路和斷後，每組車隊大約10戶災民。

胡先生（左一）和太太Tracy(（右一）和幫助他家滅火的消防員們。（胡先生提供）

進入社區，消防員為每位回家的災民都提供了白色的連衣防化服、N95口罩和塑膠袋，以便災民在保護自己的同時收拾大火中可能倖存的傳家寶。消防員一再叮囑，因大火燃燒釋放的有毒物資依然存在，其中包括很多塑料製品和電動車電池等，劇毒，所以一定要非常小心。

「什麼都沒有留下」，胡先生表示，在回家之前，他的好朋友還一再叮囑他帶上小耙子，看看結婚戒指之類的寶貝是否還可能在大火中倖存。「全部燒毀，全部倒下」，他說，眼前一片廢墟，結婚戒指完全沒有可能找到，他只是看到不久前讓全家都高興和盼望的誕樹還被燒得只留下一根禿幹，連冰箱都燒變了形。

四名消防員一直陪伴著他們。在進入家前，一名消防員牧師還帶領夫妻兩禱告，希望他們內心平靜，重拾希望。消防員還擔心殘垣斷壁傾倒，主動走進廢墟幫忙拍照片。

「這四名消防員，正好是火災發生後最後幫助我家滅火的消防員」，胡先生表示，他們也因此才瞭解到自己房子最後被大火吞噬的情況。消防員們告訴他，7日深夜11時左右，大火跳入了他家二樓的閣樓，當時火並不是很大，消防員很快將一根水龍塞入了他家閣樓，但發現水龍已經不出水，當時周圍只剩下一輛消防車上的5噸水，根本不足以撲滅這麼大的火，最終消防員們只能眼睜睜看著大火越燒越大，很快吞噬房子。

胡先生和太太位於寶馬山花園的美麗家園在大火中化為廢墟。（胡先生提供） 胡先生和太太位於寶馬山花園的美麗家園在大火中化為廢墟。（胡先生提供）

消防員丹尼爾表示，他在43號消防站工作36年，從來沒有遇到沒有水救火的情況，這是他第一個沒有救下來的房子，他的心情，和房子的主人一樣難受，心如刀刮。

火災發生後，胡先生和太太經歷了人生終身難忘的兩周。「我們得到無數人的幫助，在災難中的溫暖，無以言表」，胡先生表示，火災發生後，洛杉磯電影人顧均很快向他們伸出援手，將他們接到自己的家中住下，提供每天的衣食住行；一位在世紀購物中心開高級服裝店的華人 鄰居彭先生夫婦開放店門，讓他們和其他受災鄰居前往領取衣服，分文不取；而聖瑪利諾華人教育企業家彭先生，在知道胡家遭遇後，也通過友人送來了大額支票 。