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橙僑中心說明會 海外青年英語服務營開跑

橙縣訊
FASCA橙縣分會2024年1月18日在橙僑中心舉辦「2025年海外青年英語服務營說明會」。（橙僑中心提供）
FASCA橙縣分會2024年1月18日在橙僑中心舉辦「2025年海外青年英語服務營說明會」。（橙僑中心提供）

「2025年海外青年英語服務營」報名已開跑，海外青年文化大使協會橙縣分會(FASCA-OC)為增進青年文化大使、橙縣地區僑青及家長及青少對「海外青年英語服務營」的瞭解，日前在橙縣華僑文教服務中心舉辦說明會」，邀請去年返回台灣擔任英語教學志工的FASCA-OC青年文化大使蔡尚廷(Aaron Tsai)及他母親Karen分享，吸引近60名有興趣的僑青與家長參加。 

說明會由FASCA-OC諮詢導師暨僑務促進委員吳俊毅主持，吳俊毅針對今年度「英語服務營」的報名資格、申請程序、營隊期間及活動內容詳細解說，並強調了英語志工營的重要性，並鼓勵學生們要充分利用這挑戰自我的機會。

當天大家一起觀看僑務委員會製作「2025年海外青年英語服務營簡介短片」之後，青年文化大使蔡尚廷登場分享第一手體驗，英語服務營讓他學到很多教學技巧與經驗，更讓他有充分的機會認識台灣的人事物，讓他與台灣有更具體、深刻的連結。蔡尚廷的媽媽Karen則說，最初總不免擔心孩子隻身遠赴台灣，隨著孩子參加活動的點滴分享，發現這個服務營帶給孩子非常難得且可貴的成長。

說明會在熱絡的提問與意見交換之中，圓滿結束。2025年英語服務營活動時間自7月5日至8月1日止，預計招募17歲至未滿25歲的海外青年，自即日起報名至3月10日截止。英語服務營期間，第一週由主辦單位提供英語教學培訓，第二、三週安排前往各地國中及國小，從事英語教學志願服務（教學時間為週一至週五，每天8小時）。最後一週安排青年志工參加五天的台灣文化參訪活動。志工在營隊期間之膳宿及團體交通、行政等費用，由主辦單位負擔，另為每位志工投保新台幣400萬元意外險及新台幣40萬元意外醫療險。報名網址:至僑務活動報名系統報名（https://register.ocac.gov.tw/cht/index.php?/sign/2025summer），報名時並請點選「橙縣華僑文教服務中心」。

FASCA-OC青年文化大使蔡尚廷分享參加英語服務營的第一手體驗。 （橙僑中心提...
FASCA-OC青年文化大使蔡尚廷分享參加英語服務營的第一手體驗。 （橙僑中心提供）

橙縣

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